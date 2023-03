Importancia e historia de la píldora anticonceptiva

Por Dra. Ingrid Briggiler y Dra. Regina Gómez Iturribarria *

“La pionera en la lucha por la anticoncepción fue Margaret Sanger (1879-1966), decidió dedicar su vida a defender el derecho de las mujeres a ser dueñas absolutas de sus cuerpos y exigió el desarrollo de una píldora anticonceptiva confiable. Antes de que apareciera la píldora anticonceptiva y sobre todo, antes del movimiento feminista, que las mujeres hablaran de salud sexual y reproductiva estaba casi prohibido. La revolución sexual y la explosión del movimiento feminista hicieron que esos temas tabú comienzan a estar en boca de muchas personas y a romper estigmas que nos había puesto la sociedad, la Iglesia y el Estado…”

Autonomía sobre nuestros cuerpos

“No podemos negar que en el movimiento feminista el cuerpo ocupa un lugar central en la resistencia de las mujeres -con toda su pluralidad-, en América Latina tenemos ya una larga lucha por abortos legales, seguros y gratuitos, pero el aborto no ha sido la única lucha que se tiene. La autonomía sobre nuestros cuerpos y el cómo decidimos cuidarnos es parte de ello, por eso es que la posibilidad de utilizar una píldora anticonceptiva va a revolucionar la forma en que tenemos control sobre nuestros cuerpos y procesos…”

Empoderamiento femenino y salud sexual

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud reproductiva como el conjunto de mecanismos relacionados con la procreación y el funcionamiento del 1 de 3 aparato reproductor en todas las etapas de la vida. En esta concepción, las personas pueden elegir métodos de control de fertilidad seguros, eficaces y accesibles, con el fin de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos cuando se desee. La decisión de tener o no hijos y cuándo es tuya, y constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las mujeres debemos afrontar. Sin embargo, es fundamental que tengamos toda la información posible para tomar las mejores decisiones para nosotras y nuestros planes…”

Utilizar pastillas anticonceptivas por primera vez

“Cuando comenzamos nuestra vida sexual nos abruma la cantidad de información, consejos y opiniones que recibimos alrededor de ello, pero esto justamente es producto de la escasa educación sexual que recibimos y que en realidad son más las opiniones que recibimos que la información correcta que deberíamos de estar leyendo. Pero tranquila, justo por eso decidimos escribir esto, para decirte qué puedes esperar al utilizar pastillas anticonceptivas por primera vez…”

Hablar sobre el consentimiento sexual

“El consentimiento se basa en la idea central de que nuestros cuerpos nos pertenecen y sólo nosotras somos capaces, y tenemos el derecho, de decir sí o no a todo lo que entre en contacto con nuestro cuerpo. Por ello también es importante estar informada antes porque sólo puedes dar tu consentimiento de algo que conoces y que te sientes segura de hacer…”

Equidad orgásmica

“Es brutal darnos cuenta que las mujeres crecemos sin nada de información sobre nuestro placer, hace unos pocos años comencé a hablar con mis amigas de toda la vida y nos dimos cuenta de un montón de cosas que nunca hablamos sobre 2 de 3 nuestros cuerpos, empezando por el orgasmo. Y es que nadie nos enseñó -o si quiera nos mencionó- que no todas las mujeres alcanzamos un orgasmo sólo con la penetración y por ello muchas pasamos años, quizás prácticamente toda nuestra vida, sin experimentar uno. Tampoco nos enseñan sobre la masturbación femenina y lo importante que es tocarnos para conocer nuestros cuerpos y sobre todo, para saber qué es lo que nos gusta y así poder comunicarlo a nuestras parejas sexuales. Todo esto ha estado bajo la lógica machista de una mirada de control sobre nuestros cuerpos, con lo cual nos arrebataron a las mujeres la posibilidad de explorar nuestros deseos a través del conocimiento amplio de nuestro cuerpo…”



* Autoras: Dra. Ingrid Briggiler - Ginecóloga y Obstetra feminista, fundadora de Nume y Dra. Regina Gomez Iturribarria - Dra. en Feminismo y fundadora de Mujeres Incendiarias