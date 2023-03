Siguen por el campeonato

El fin de semana quedaron definidos los finalistas de Conferencia en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. En la parte Sur avanzaron Obras y Berazategui, los equipos que integran las hermanas Candela y Delfina Gentinetta, respectivamente.

Obras Basket, con 7 puntos y 9 rebotes de Cande, derrotó el sábado a Tomás de Rocamora por 57 a 50 como local y definió 2 a 0 la serie de play off. Berazategui necesitó de un tercer partido, venciendo por 59 a 51 a Unión Florida.

En la Conferencia Norte, quedó eliminado Montmartre de Catamarca al perder de local en el segundo partido frente a Instituto de Córdoba por 60 a 59. La rafaelina Andrea Rébola sumó 9 puntos, 2 rebotes y 9 asistencias en el elenco catamarqueño. También avanzó con un 2 a 0 Quimsa de Santiago del Estero, que eliminó a Olímpico de La Banda al ganarle por 58 a 52.

Los próximos encuentros se disputarán a partir del próximo fin de semana y se extenderán, en caso de ser necesario hasta el día domingo 19. El calendario quedó así: Conferencia Sur, 11/3 Juego 1 Berazategui vs. Obras a las 19:00 en el Héctor Etchart de Ferro.

Conferencia Norte: 11/3 Juego 1 Instituto vs. Quimsa a las 21:00 en el Ángel Sandrín.

Obras y Quimsa fueron el 1 de la fase regular en sus respectivas zonas con un récord de 17-3.

Para las finales de Conferencia se respetará el formato de 1-2 y al mejor de tres juegos, el mismo que se estableció en el arranque de los playoffs. Los ganadores de cada llave se encontrarán en la gran final de temporada para definir al campeón absoluto.