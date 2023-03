En ExpoAgro, Bahillo invitó a "redoblar los esfuerzos"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, instó a los gobiernos provinciales, representantes del sector y a la oposición a dialogar para ayudar a los productores luego de los últimos meses de sequía. "No llegamos en las mejores condiciones, debemos reconocer que el impacto de la sequía ha sido importante en los últimos seis meses a lo que debemos sumarles dos años anteriores con ventanas de restricciones en cuanto lluvias", indicó Bahillo durante la cena de empresarios de la ExpoAgro 2023.

No obstante, aseguró que está "convencido" de que "cuando las condiciones climáticas se normalicen se volverá a tener una actividad importante en la compra de maquinarias y servicios". "Tenemos un sector primario con un gran desarrollo tecnológico producto del compromiso y de la búsqueda permanente de la excelencia con una gran vocación de inversión de nuestros productores", agregó y mencionó también el "compromiso y desarrollo del sector metalmecánico". .

Luego, Bahillo hizo una comparación anual del sector y, por la condiciones ya mencionadas, llamó a "redoblar esfuerzos, empatía y cercanía con los productores para ayudarlos en este crítico momento".

Así, mencionó algunas medidas que tomaron desde el Gobierno para "tratar de acompañar a los productores castigados por la sequía" y otras "en apoyo a economías regionales".

"Todo esto suma más de $40 mil millones. Seguramente estas medidas no reemplazan el ingreso económico que tiene un productor en ciclos normales de producción. No hay política que sea suficiente a la hora de reemplazar el ingreso en condiciones climatológicas normales", sostuvo el secretario.

De ese modo, mencionó que con esos fondos buscan "tratar de que no nos quede ningún productor en el camino, llegar con medidas de suspensión de impuestos, refinanciación de deuda, asistencia y líneas de crédito para que el productor pueda tener financiamiento para las próximas campañas". Y continuó: "Nuestra obligación es generar herramientas para que todos los productores puedan seguir trabajando y nuestras medidas y acompañamiento no deben interrumpirse si tenemos un par de lluvias de 80 milímetros".

Bahillo invitó al diálogo a los gobiernos provinciales, a las entidades que representan al sector y a la oposición para que el resultado de esta medidas sea alcanzado: "Hagamos política en serio".

"Estas medidas alcanzarán su objetivo si no nos quedan productores en el camino", indicó. Y cerró: "Estoy convencido de que, más allá del difícil momento, nuestro entramado productivo es sólido y nuestros productores son capaces de superar adversidades, recomponerse y seguir produciendo".



WADO DE PEDRO

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro aseguró anoche en la cena de gala por el inicio de ExpoAgro 2023 que el Gobierno está "para que el sector crezca y se desarrolle". De Pedro destacó el acompañamiento del Ejecutivo Nacional a los productores "sobre todo en este momento, que es muy difícil por la sequía".

Además, hizo hincapié en que el oficialismo está presente en la toma de medidas: "No hay federalismo ni arraigo si no hay un campo puja do y un estado que tome medidas". Por último, antes de ingresar al salón principal para la cena de la que participaron empresarios del sector, De Pedro destacó que están ayudando para que el sector "crezca y se desarrolle".

La ExpoAgro se desarrollará del 7 al 10 de marzo en San Nicolás de los Arroyos, donde habrá presencia importante de políticos opositores, así como también el desembarco de varias figuras del oficialismo.



HERRAMIENTAS ADECUADAS

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que "la realidad de los productores es muy grave" y precisó que eso se da "día a día". En diálogo con NA antes de la cena de empresarios de la ExpoAgro 2023, Chemes dio un panorama sobre la situación actual, al tiempo al ser consultado sobre la pérdida posible del sector resaltó que podría estar en un aproximado de 20 mil millones de dólares.

"El clima hace que lo que vivimos hace años se agrave", precisó el empresario. Con respecto a las expectativas que hay en el campo, el presidente de CRA destacó la importancia que tiene el evento que arranca en San Nicolás y señaló: "La exposición es la vidriera al mundo, por eso necesitamos herramientas adecuadas al momento. A mi entender no pretendemos subsidios si no medidas".

Chemes fue uno de los primeros integrantes de la Mesa de Enlace en llegar a la ciudad. Durante la tarde comenzaron a llegar los diversos protagonistas del equipo y allí se realizó una reunión para evaluar lo que ocurrirá en los próximos días.

"En el café vamos a consensuar que va a pasar después del 12 o el 13, tiempo que le dimos al gobierno. Todavía no vimos la lista completa de lo que les pedimos", indicó Chemes. (NA)