Massa acordó con bancos y compañías de seguro canjear deuda de $7 billones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer un acuerdo con bancos y compañías de seguro para encarar un canje de deuda en pesos por unos 7 billones cuya licitación se realizará el lunes próximo. En una reunión con referentes de esas entidades, Massa dijo que "el dato más relevante de este canje voluntario es que rompe esa idea de que la Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda, que ya tuvimos y vimos el dolor y la frustración que significó".

El funcionario precisó que serán una "oferta con dos canastas, que dará la posibilidad de tener un programa de deuda que desactiva la idea de la bomba, que da una curva de vencimientos 2024 y 2025 más ordenada".

Massa dijo que "el desafío es bajar el gasto público de nuestra parte, para poner a la economía de que el orden fiscal es el ancla que tenemos". "Argentina recorrió 2020, 2021 y parte de 2022 sin crédito externo y con un gran volumen de emisión para financiar el sector público, señaló.

Dijo que "a la inflación se la combate con orden fiscal, acumulación de reservas y con control del dinero circulante".

"Es un trabajo que vamos a encarar para que el desafío de bajar la inflación sea un logro del equipo económico", prometió. Destacó la necesidad de "romper la incertidumbre para ver si los fantasmas se terminan. Esto permite despejar la incertidumbre para el 2023, nos tiene que permitir ser la base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano".

"Necesitamos un sistema financiero fuerte y herramientas puestas al servicio de la economía, no tengo más que agradecerles, seguir trabajando juntos y vamos a ordenar intraestado los vencimientos de la esfera pública", sostuvo. Asimismo, destacó el "profundo espíritu de colaboración que está mostrando el sistema de bancos y compañías de seguro, tenga la responsabilidad del Estado para enderezar esa curva. Nos queda llevar adelante el canje, y mostrarle a la sociedad argentina". Consideró que esta operación permitirá ordenar los vencimientos de la deuda en pesos para que "pueda dar tranquilidad a los depositantes, que no tendrán que estar pendientes de si la licitación salió bien o mal".

Massa destacó que "el beneficiario final es el ahorrista y el depositante, sin un sistema financiero estabilizado y con capacidad de dar crédito la economía no funciona".

"Tener un sistema financiero fuerte y que tenga en el Estado un aliado y mejorar el ahorro, es fundamental", señaló.

"Les queremos agradecer porque trabajar juntos seriamente y dar certidumbre es un desafío que lo podemos recorrer si lo trabajamos juntos", dijo Massa.



CONFIANZA EN ECONOMÍA

Tras el acuerdo con bancos y aseguradoras, el canje de deuda que se realizará el lunes próximo tendrá alta aceptación, confían en el Ministerio de Economía. La oferta buscará despejar más de 7 billones de vencimientos de deuda en pesos hasta fines de junio.

El equipo económico consideraría como exitosa la operación con un nivel de adhesión de los bancos cercana al 50% en favor de los nuevos títulos a 2024 y 2025, indicaron fuentes oficiales.

La propuesta incluirá dos canastas a elección del tenedor de los bonos. Una tendrá solamente títulos indexados a la inflación, mientras que otra estará compuesta además por instrumentos "duales", que también protegen ante una eventual devaluación. Habrá en la mesa dos vencimientos dentro del 2024 y uno a 2025, con detalles de fechas que todavía estaban en la etapa de trabajo fino en Finanzas.

Los títulos elegibles para la operación serán los que tienen vencimiento hasta junio inclusive. Suman, estiman en despachos oficiales, más de 7 billones de pesos, de los cuales cerca de la mitad están en manos de privados y el resto en la cartera de inversión del sector público.

"Un éxito sería si participa el sector público, entre un 45 y 50% de los bancos y que podamos tener una curva fortalecida en el mediano y largo plazo", indicaron fuentes oficiales.

Según funcionarios, no hubo en la discusión técnica con el Fondo Monetario Internacional algún reparo por la puesta en marcha de un canje de esta naturaleza. Dijeron que el acuerdo con el staff para la cuarta revisión todavía está en su etapa final y que aún se encuentra en redacción, ampliaron desde otros despachos oficiales.

En el Palacio de Hacienda consideraron que el comunicado opositor sobre el peligro de una operación de deuda como la que se anunció solo busca "hacer ruido". (NA)