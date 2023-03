Ministro Fernández afirmó que "estaría todo calmo"

Según declaraciones publicadas por el diario Clarín, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, luego de ocurridos los hechos de violencia pública y justicia por cuenta propia en Rosario, habría realizado polémicas declaraciones diciendo que "estaría todo calmo", y que el linchamiento "es un delito común".

El matutino porteño consignó que, "horas después de que un grupo de vecinos de Rosario intentara linchar al presunto narco vinculado al crimen de Máximo Jerez -el niño de 11 años asesinado en las últimas horas- Aníbal Fernández se refirió al hecho y quiso instalar tranquilidad: "Mi gente me dice que estaría todo calmo", señaló.

Lo dijo en declaraciones al canal C5N, donde brindó un móvil en el que respondió algunas preguntas vinculadas con el hecho ocurrido en el mediodía de este lunes que terminó con la detención del sospechoso y al menos una vivienda prendida fuego.

Antes de comenzar, el ministro de Seguridad se atajó y aclaró que mientras sucedían los enfrentamientos, él se encontraba en un viaje en la provincia de Formosa por lo que "tenía poca información".

Luego, contó lo que supo al aterrizar: "En este lugar no estaba Gendarmería entonces no lo conocemos el tema fino desde adentro. Lo que pasó es que el barrio imputó a esta persona de la casa por responsable de lo sucedido y comenzó una situación poco deseada".

Al respecto, añadió: "Hay dos detenidos de esa familia que serían los responsables y mi gente me dice que estaría todo calmo". En rigor, los detenidos serían cuatro.

El funcionario nacional agregó: "Lo de hoy (por ayer) es un delito común, no un delito del narcotráfico", dijo ante la pueblada y linchamiento de quien sindicaran como 'El Salteño', autor del crimen del niño de 11 años.