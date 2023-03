El clásico irá en Villa Rosas

Ayer, en la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol, se realizó el sorteo de las localías que restaban por definir para lo que será la tercera fase de la Copa Departamento Castellanos. También se confirmaron los días.

El clásico entre Peñarol y Quilmes finalmente se jugará en Villa Rosas, el domingo 19 de marzo. En 2011 irán Atlético María Juana vs Unión.

El resto de los cruces se jugarán de la siguiente forma: miércoles 15/03: Dep. Libertad vs Belgrano (en catg. 9 de Julio vs Talleres); sábado 18/03: Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado (igual cat. 2011); domingo 19/03: Atlético de Rafaela vs Indep. Ataliva. (cat. 2011 Atlético vs Josefina) y Brown de San Vicente vs Ben Hur (igual cat. 2011).