San Jorge fue escenario del comienzo de una nueva temporada oficial del Car Show

Para dar comienzo a una nueva temporada, el Car Show Santafesino se presentó en el autódromo "Parque de la Velocidad", en un espectáculo organizado por el Club Atlético San Jorge.

Compartieron la actividad las cinco divisionales que lo hicieron en las últimas fechas del año anterior, en un programa mecánico que tuvo como ganadores a Mario Belich (Ford Fairlane) en TC 4000 SS; Fernando Vallero (Peugeot 208) en Turismo Clase 3; Ignacio Faín (Fórmula 3 Santafesina); Nicolás Pontoni (VW Up) en Clase 1600 y Daniel Mendoza (Fiat Uno).

Las finales, que se realizaron el domingo, arrojaron los siguientes resultados:



TC 4000 SS (12 vueltas): 1° Mario Belich (Ford Fairlane), en 19m32s176; 2° Franco Passarino (Falcon) a 3s045; 3° Marcos Karlen (Dodge) a 14s058; 4° Héctor Fain (Chevy) a 14s815 y 5° Oscar Garmaz (Falcon) a 37s457.



Turismo Clase 3 (12 vueltas): 1° Fernando Vallero (Peugeot 208), en 19m55s095; 2° Andrés Cief (Renault Clio) a 318 milésimas; 3° Adrián Castagnani (Renault Clio) a 8s759; 4° Andrés Maugeri (Renault Clio) a 10s054; 5° Marcos Bobbio (VW Gol Trend) a 12s956; 6° Diego Schibli (Renault Clio) a 21s677; 7° Nahuel Della Santina (Renault Clio) a 44s250 y 8° Kevin Crucci (Renault Clio) a 3 vueltas.



Fórmula 3 Santafesina (12 vueltas): 1° Ignacio Faín, en 19m54s546; 2° Tomás Fernández a 741 milésimas; 3° Martín Navarro a 8s961; 4° Nicolás Cejas a 13s257; 5° Agustín Callieri a 22s673 y 6° Bautista Faccioli a 2 vueltas.



Clase 2 1600 (12 vueltas): 1° Nicolás Pontoni (VW Up), en 20m04s008; 2° Alejandro Minen (Fiat Mobi) a 6s684; 3° Gastón Giordano (Fiat Uno Way) a 10s845; 4° Jorge Loizate (Fiat Uno Way) a 10s845; 5° Juan Ignacio Canela (VW Up) a 12s352; 6° Matías Clapier (Fiat Uno Way) a 12s750; 7° Felipe Granata (Fiat Uno Way) a 12s750; 8° Nicolás Toffoli (Chevrolet Corsa) a 24s629; 9° Lucas Pinczuk (Fiat Uno Way) a 25s331; 10° Lisandro Guemberena (Chevrolet Corsa) a 1m01s711; 11° Román Mignini (Chevrolet Corsa) a 1m10s775; 12° Mauricio Luciano (VW Up) a 1m33s443; 13° Valentino Zane (Fiat Uno Way) a 1 vuelta y 14° Miguel Viola (Fiat Uno Way) a 3 vueltas.



Turismo Fiat Clase 1 (12 vueltas): 1° Daniel Mendoza, en 21m08s757; 2° Luciano Gamulín a 271 milésimas; 3° Maximiliano Pérez a 3s039; 4° Manuel Macarro a 5s751; 5° Carlos Longhi a 12s419; 6° Fabricio Trotti a 12s669; 7° Joaquín Iglesias a 16s856; 8° Jeremías Ávila a 17s840; 9° Guillermo Gentile a 22s445; 10° Marcos Biolatto a 23s680; 11° Hernán Ochetti a 25s077; 12° Michael Degiorgio a 25s652; 13° Román Meroi a 26s517; 14° José Paduán a 31s326; 15° Joaquín Ceaglio a 33s770; 16° Joaquín Trotti a 34s451; 17° Matías Chansard a 42s212; 18° Mateo Costa a 45s815; 19° Fernando Ceci a 1m07s512 y 20° Juan Francisco Luca (todos con Fiat Uno) a 2 vueltas.