La Provincia participará en los Juegos Nacionales Evita de Playa 2023

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la secretaría de Deportes dependiente del ministerio de Desarrollo Social, participará en los Juegos Nacionales Evita de Playa 2023, que se desarrollarán desde este martes al 12 de marzo en la ciudad de Chapadmalal, con una delegación de más de 40 deportistas de diversas localidades.

El evento nacional, que reunirá a 1400 atletas de toda la Argentina, tendrá competencias de Acuatlón, Fútbol de Playa, Handball de Playa, Natación Aguas Abiertas convencional y adaptada, Stand Up Paddle, Voleibol de Playa y Lucha de Playa.

En referencia al certamen, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, afirmó que “uno de los pilares fundamentales para sacar a los chicos de la calle y del consumo, generando valores, compañerismo y compromiso, es sin dudas el deporte, y es por ello que desde que comenzamos nuestra gestión, desarrollamos políticas de respaldo hacia las entidades deportivas, que son los actores fundamentales con los que contamos en los barrios”.

Al respecto la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, destacó que “la provincia de Santa Fe viajará con delegación completa para participar en todo el calendario deportivo que propone el certamen. Para nosotros siempre es importante trabajar en equipo con las asociaciones y federaciones deportivas, estar cerca de los deportistas y hacer lo posible para difundir y potenciar a todas las disciplinas, en esta oportunidad a las que están vinculadas a la playa”.

Y agregó: “Un escenario de juego que Santa Fe tiene muy presente y en vías de desarrollo, con la organización de la Copa América de Fútbol Playa a comenzar en unos días en Rosario”.

La elección de las disciplinas deportivas seleccionadas para formar parte del programa de competencias de los Juegos Nacionales de Playa como así también la modalidad de participación de cada una de ellas, surge de un detallado análisis acerca de las necesidades de desarrollo y proyección de crecimiento de los deportes de verano en nuestro país.

Estos deportes, cuya organización depende de las diversas federaciones y confederaciones nacionales a las que pertenecen, se proponen como la mejor alternativa para la práctica deportiva en ámbitos donde los protagonistas son, sin duda alguna, la playa y el clima estival; los que generan un contexto de paisajes y terrenos propicios para estas prácticas.

Durante la última edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa en 2022 y luego de los dos años suspendidos por la situación sanitaria que impuso el Covid-19, que se realizaron en la ciudad de Mar de Ajo entre el 28 de marzo y 1° de abril, la delegación santafesina logró 2 medallas de oro en Aguas Abiertas con las presentaciones de Candela Giordanino en convencional, y de Nelver Carmelino en la modalidad adaptada, y una de plata por la participación de Lautaro Zeballos, en tanto, Dante Gasparoni, en canotaje, Santino Basaldella en Stand Up Paddle (SUP), y la dupla femenina de Voleibol de Playa integrada por Sofia Sanz y Nayla Chaya, ganaron medallas de plata. Con estos resultados, Santa Fe se ubicó en el tercer lugar del medallero global que incluyó a los 24 distritos de Argentina.



COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA



La Copa América de Fútbol Playa, con el apoyo del gobierno de la provincia, tendrá sede en la ciudad de Rosario entre el 11 y 19 de marzo con la participación de 10 selecciones nacionales que buscarán clasificar a la Copa del Mundo FIFA 2023, a desarrollarse en Emiratos Árabes Unidos.

El certamen internacional se jugará íntegramente en el Estadio Arena del Predio Ferial (Ex Rural) ubicado en el Parque Independencia, y el plantel albiceleste tiene una importante presencia de deportistas de Santa Fe.

En tanto, la selección nacional, luego de su concentración en el predio “Julio Humberto -Grondona” de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza y una serie de amistosos en Costa Rica con la presencia de los santafesinos, Lucas Ponzetti, Nahuel Gigena, Nahuel Cipolletta, completando la lista Sebastián Gómez Polatti, Mariano Mansilla, Lucas Medero, Emanuel De Sosa, Axel Rutterschmidt, Manuel Pomar, Luciano Sirico, Lautaro Benaducci, Emiliano Holmedilla.