“Fuimos efectivos y supimos jugar el partido”, indicó Soloa

Facundo Soloa viene siendo una de las piezas fundamentales en Atlético de Rafaela. Una de las figuras de la ‘Crema’ en este inicio de temporada 2023 en la Primera Nacional. Y no fue la excepción en la victoria por 2-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el barrio de Villa Soldati.

A la hora de analizar lo ocurrido el mediocampista no fue con rodeos y aseguró que “fuimos más efectivos, ellos crearon situaciones de goles claras, principalmente en el primer tiempo pero nuestro arquero supo responder, y aprovechamos nuestros momentos”.



Atlético suma 10 puntos. Apenas un gol en contra y en las participaciones anteriores, con ‘poco’ trabajo para Marcos Peano. A diferencia del último viernes, donde tuvo bastante acción. “Veníamos siendo muy sólidos en defensa, veníamos logrando que no le conviertan, que casi no le llegaran, y ahora le tocó a él responder por nosotros y lo hizo realmente muy bien”, indicó el mendocino de 26 años. Que luego agregó: “Es algo que nos pone muy contento porque se va viendo el equipo, las ganas de todos, y a la hora que nos tocó supimos convertir, fuimos efectivos y supimos jugar el partido que sabíamos que se iba a dar así”.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán suman tres triunfos y un empate, y sobre el arranque de temporada que tuvieron, Soloa apuntó: “Uno siempre quiere ganar y que las cosas vayan de la mejor manera pero sabemos que es una categoría muy difícil, es paso a paso. Estamos contentos porque se pudo ganar de visitante, algo que hacía mucho no lo podíamos hacer, ante un rival difícil y tenemos que seguir así, trabajando duro en la semana para seguir consiguiendo los resultados que todos queremos”.