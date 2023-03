El gobernador inauguró un corredor productivo

El gobernador Omar Perotti inauguró este lunes el corredor productivo entre la ruta provincial 70 y 10, que vincula a las localidades de Nuevo Torino y Felicia en el departamento Las Colonias, en el marco del Programa Caminos de la Ruralidad. Además, recorrió la obra del Hospital de Pilar. La inversión total provincial supera los 235 millones de pesos.

“Es una alegría poder ver que vamos cumpliendo los avances de cada uno de los Caminos de la Ruralidad que hemos emprendido”, dijo el gobernador, y sostuvo que “al final de la gestión vamos a haber hecho de punta a punta la provincia, ida y vuelta: hay más de 700 kilómetros de punta a punta en la provincia y vamos a estar superando, largamente, los 1.300 kilómetros realizados”.

Perotti, además señaló que queremos que “cada pueblo, que cada ciudad pueda tener sus obras, su acompañamiento. Que la vida en la zona rural pueda tener a los mejores porque está la tranquilidad de poder salir, de poder llevar a un hijo a la escuela, llevar un hijo a un médico, de tener el ingreso de los insumos, la salida de la producción sin dificultades adicionales, a las que hay que vencer todos los días”.

Entonces, el gobernador remarcó que “queremos que cada uno de los productores sienta que estamos a la par de verdad, y ese es el rol que tenemos, estar allí ayudando, organizando, quitando esos temores, que esta vez va a ser en serio, y que la decisión política está, y si hablamos de esta cosa es porque la plata está”.

También afirmó que “cada una de las inauguraciones, cada uno de los caminos, recoge el trayecto de una escuela, porque producción y educación son claves”. Por último, Perotti dijo que “la lluvia no nos está acompañando, el cambio climático impacta y hay cosas que vamos a tener que hacerlas de otra manera. Cuánto hace que no tenemos una lluvia de 100 milímetros, cuando antes eran normales y habituales. Pero allí estamos a la par de los presidentes comunales porque nos transmiten lo que su gente quiere todos los días. Y nosotros tenemos la plena convicción de que, si alguien nos reclama algo, es porque nos ve con la capacidad y decisión de poder resolverlo y de encarar una solución”.

Los trabajos dentro del Programa Caminos de la Ruralidad se llevaron a cabo sobre 14.771 metros por un monto de $ 42.846.000, en un convenio firmado el 9 de octubre de 2021. Cabe destacar que, a valores corrientes, la inversión en infraestructura productiva superaría los 102 millones de pesos.

Además de mejorar la circulación para los sectores productivos la obra beneficia al establecimiento educativo N° 6.100 Domingo Faustino Sarmiento, que cuenta con 16 alumnos y 4 docentes. En cuanto a la producción, el sector lácteo tiene seis establecimientos que producen más de 15 millones de litros de leche cruda al año, además dos productores ganaderos y un apicultor. Hay 11 productores granarios que superan las 4.700 toneladas anuales de maíz, soja y trigo al año.



BENEFICIOSO PARA EL

SECTOR PRODUCTIVO

Mientras tanto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, expresó su alegría "por contribuir a este sector que tanto queremos y que hoy climáticamente la está pasando mal. Creo que esto es el agradecimiento a tanto esfuerzo, a tantas inversiones, a la generación de puestos de trabajo, de fortalecer esta ruralidad. Santa Fe es grande por su gente y su interior, que tienen los mismos derechos a la educación, la salud y, fundamentalmente, a la calidad de vida". "Caminos de la Ruralidad tiene que ver con eso, es producción y educación -continuó el ministro-. Es una herramienta más, que acompaña a tantas otras, es acompañar, es estar presente por el bien de todos los santafesinos, pero fundamentalmente de aquellos que meten el lomo todos los días para hacer crecer esta provincia". En tanto, el senador Rubén Pirola, expresó que “hoy tenemos la satisfacción que cada vez que nos acercamos al gobierno de la provincia tenemos las respuestas que necesitamos. Mucho tiempo pasó donde el objetivo de tener caminos rurales en condiciones era necesario en el Departamento, y no éramos escuchados, o llegábamos a un punto donde quien tenía la responsabilidad, no tomaba la decisión política. Omar y su equipo conocen nuestra realidad y acá están las respuestas”, concluyó. El presidente comunal de Nuevo Torino, Juan Carlos Imsteyf, dijo que "este es un programa muy importante para el sector productivo y que ojalá perdure en el tiempo y se transforme en ley con la media sanción de Diputados, ya que es muy beneficioso para el sector productivo". "Qué fácil y qué lindo es ser presidente comunal cuando uno tiene la respuesta positiva de los funcionarios que están al frente del gobierno provincial", expresó el titular de la comuna de Felicia. "Ellos se dan cuenta que el interior también existe, que necesitamos mejoras, ripio, agua potable, cloacas, iluminación -agregó Félix Stettler-. Y lo que siempre se decía, que el dinero en impuestos que sale nunca vuelve al pueblo, acá está volviendo. No sé si es mucho, pero es lindo, porque los pueblos también necesitan viviendas, rutas y Caminos de la Ruralidad", concluyó. El productor y miembro de la comisión de Caminos Rurales, Emanuel Pietrobón, agradeció la presencia del gobernador Perotti e instó “a poner un poquito de cada uno porque la obra está y tenemos que comprometernos para cuidarla porque la verdad es que fueron muchos años de pelearla, de pedirla y hoy es un hecho, que la verdad que muchos productores que saben el sacrificio de sacar la leche de a caballo, de tractores y demás, poder contar con algo tan elemental, como este ripio, ayuda mucho a la seguridad también, para que los chicos puedan ir a las escuelas, para que las maestras no tengan que venir caminando en botas o tener que esperar entrar con un acoplado y cumplir sus horarios”.



HOSPITAL DE PILAR

Posteriormente, el mandatario santafesino recorrió la obra "Construcción Centro de Atención Primaria en Pilar que tuvo un presupuesto oficial de $120.120.217,17, a base septiembre de 2020, que actualizado alcanza a $ 133.724.684,33. “A uno le gustaría que las cosas estén ya terminadas, estamos con un avance importante y quedan los últimos meses. Queremos que esté en funciones por lo que va a significar para Pilar, pero es un pulmón muy fuerte porque ayuda en todo este sector del departamento Las Colonias y parte del departamento Castellanos”, indicó Perotti.

Más adelante, el gobernador agradeció “a médicos, enfermeros, auxiliares, por el desempeño que han tenido durante la pandemia, durante todo el proceso de vacunación y por el fruto del trabajo cotidiano”, y destacó que “estamos avanzando con la infraestructura sanitaria”.

Y señaló la importancia del gas en la región, “por lo cual empieza a materializarse de otra manera cada proyecto. Cuando el sector privado tiene la certeza de que va a haber gas, empieza a analizar claramente que los costos en los próximos años van a ser un insumo diferencial importante para tener en cuenta. Y hay empresas con esa vocación y un gobierno con la decisión de acompañarlos”.

Luego de agradecer la presencia del gobernador Perotti y del senador Pirola, el presidente comunal local, Diego Vargas, dijo que “la gente de distintas localidades aledañas sabe que va a venir a un hospital con un equipo tecnológico de punta”, y recordó que en 2020, junto con el senador departamental presentamos este proyecto a la ministra Frana y, seguramente, en los próximos meses, lo vamos a estar inaugurando para dar esa respuesta a la gente de la región que tanto necesita de la salud pública”.