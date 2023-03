Deporte, salud y recreación en el Día mundial de la Obesidad

En el marco del Día mundial de la Obesidad, este lunes en la Plaza Italia, se llevó a cabo una jornada especial de actividad física y alimentación saludable organizada en conjunto por la Municipalidad de Rafaela, el gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Centro de Atención Primaria Nº 8.

El encuentro estuvo destinado a los habitantes del sector y contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; los subsecretarios de Salud, Diego Lanzotti; y de Deportes, Ignacio Podio. También asistió la coordinadora de salud región Rafaela, Eter Senn.

“Vinimos a compartir un momento con vecinos y vecinas, entendiendo que cuidando nuestra salud podremos tener una buena calidad de vida. Son políticas públicas que el Gobierno provincial y local llevan adelante para garantizar el derecho a la salud”, declaró Myriam Villafañe.

Por otro lado, la directora del Centro de Atención Primaria Nº 8, Patricia Pisciolari, comentó que desde este espacio se trabaja en el tema obesidad, sedentarismo, alimentación y la promoción de hábitos saludables para el buen estado general del paciente.

La doctora explicó que “hemos realizado un proyecto a través del programa Proteger de la provincia de Santa Fe y nos han dado material con talleres para trabajar con los pacientes”.

A su turno, María Cecilia Fabiano, educadora certificada en diabetes y enfermedades crónicas, brindó una charla a los presentes sobre la importancia de la prevención.

En este sentido, mencionó como principales aspectos a tener en cuenta “la calidad de la alimentación. Para esto se deben ingerir alimentos que no sean productos ultraprocesados, comer en un ambiente tranquilo”.

Además, enfatizó la importancia de “regular el estrés y gestionar correctamente las emociones, para lo cual resulta necesario aprender a identificarlas y detectar su origen. La calidad del sueño es muy clave, tanto la cantidad de horas como su profundidad, junto con la actividad física y recreativa”.

Finalmente, habló de la parte social: “Compartir con otras personas muchas veces está directamente vinculado al alimento. Por eso, la clave está en seleccionar alimentos saludables cuando nos reunamos con la familia y los amigos”.



EN LA PROVINCIA

Mientras tanto, el Ministerio de Salud realizó actividades por el Día Mundial de la Obesidad en toda la provincia de Santa Fe. Allí se realizaron tareas de promoción de la salud y clases abiertas de zumba. “El 4 de marzo se conmemoró el día mundial de la obesidad, siendo una oportunidad para trabajar en la concientización, especialmente luego de la pandemia que vivimos, el encierro, la ansiedad, la incertidumbre, que fueron todos condimentos que hicieron que aumentara más la malnutrición”, sostuvo la ministra de Salud, Sonia Martorano. La ministra agregó que “tenemos que trabajar cada vez más cerca de las personas para que aprendan sobre nutrición saludable y también conocer hábitos y cocinar con lo que tenemos”.

En este sentido, Martorano argumentó que, “una de las acciones que hemos realizado fue incorporar a nutricionistas en los centros de salud, antes se hablaba solo de desnutrición, ahora hablamos de mal nutrición, por exceso, por falta de peso, por alteraciones en la alimentación y es por ello que los y las especialistas están en cercanía, enseñándonos hábitos saludables de alimentación pero también de caminatas, ejercicio, saber utilizar los momentos de ocio para tener una vida más saludable”. En cuanto a las acciones realizadas en la ciudad de Rosario, la ministra explicó que “ hay diferentes Ministerios trabajando, en salud, puntualmente con la toma de glucemia, con frutas, con el trabajo de nutricionistas y un dispositivo especial para niños y niñas con el objetivo de aprender jugando”.



CAMBIOS DE VIDA

En consonancia, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, brindó algunas cifras: “es una enfermedad crónica que padecen muchas personas; actualmente con los trabajos que hay realizados, se está detectando que más del 60% se da en personas adolescentes menores de 19 años, por lo cual se estima que para el 2035 tendríamos 70% de la población sufriendo la obesidad como una enfermedad crónica, es decir, 1 de cada 4 argentinos estaría padeciendo la enfermedad”.

Carrizo también destacó las acciones del Gobierno provincial, a través del ministerio de Salud, se trata de acciones para hacer un cambio de vida, de hábitos para poder estar saludable y, no pasa por solo dieta sino que debe ser un abordaje controlado y supervisado, porque sabemos qué hay dietas restrictivas que no dan resultado. Es por esto que hablamos como un tema de salud pública con un abordaje integral. La subsecretaria de Equidad se refirió también a las acciones que se desarrollan en el Cemafe “estamos trabajando con un equipo, con mucha experiencia, que ha abordado a muchos pacientes pacientes pero además queremos recordarles que tenemos el Centro Coordinador de Redes, que es un desarrollo del Gobierno Provincial para hacer tele salud y también disponemos de talleres a los cuales puede acceder la población”.