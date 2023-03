Un niño de 11 años murió y otros tres menores fueron heridos en una balacera en Rosario

Un niño de 11 años fue asesinado ayer a la madrugada de al menos un tiro en la espalda y otros tres resultaron heridos luego de ser baleados por un hombre que disparó hacia un grupo de personas que estaban frente a un kiosco, en un barrio de la ciudad santafesina de Rosario, donde esta semana fue atacado de una manera similar el supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

El ataque ocurrió cerca de las 2 de esta madrugada frente a un kiosco ubicado en pasaje María de los Ángeles al 1500, en la zona de Cabal y San José, del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario. Según indicaron las fuentes, un hombre que aún no fue identificado llegó hasta el lugar y comenzó a disparar hacia el kiosco, donde en la vereda había un grupo de personas, entre ellos varios niños.

A raíz de los disparos, un niño de 11 años, identificado como Máximo Geres, recibió al menos un tiro en la espalda, quien fue trasladado por familiares y vecinos hasta el Hospital de Niños Zona Norte, donde llegó sin signos vitales. En tanto, otros tres niños, dos de 13 y una niña de 2 años, fueron alcanzados por las balas, también fueron llevados al hospital, donde recibieron las primeras curaciones.

El niño de 13 años -de quien se reserva su identidad por ser menor de edad- fue operado de una herida de bala en el pecho, mientras que el otro chico de la misma edad recibió un disparo en la boca. Por su parte, la niña de 2 años recibió un impacto en un brazo, por lo que fue intervenida y se encuentra internada junto a los otros dos menores en estado reservado en el citado hospital del barrio Arroyito.

El fiscal de turno de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, ordenó la realización de las pericias de fotografía, balística, planimetría y laboratorio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la División Científica Forense Rosario, además del relevamiento de cámaras y testimonio de testigos. Según los peritos policiales, en el lugar se hallaron tres vainas servidas de proyectiles calibre .40.

Los niños víctimas del ataque viven son primos entre sí y habían ido hasta el kiosco del barrio en donde vivían, situado frente a una canchita de fútbol, acompañados de varios mayores, para realizar una compra. Una vecina señaló a los investigadores que vio a un hombre llegar y retirarse solo, aunque analizan si contaba con un vehículo de apoyo esperándolo en cercanías del lugar del ataque.

Efectivos policiales realizaron un rastrillaje en un asentamiento situado en inmediaciones de la calle María de los Ángeles y Cabal, donde observaron a un grupo de personas, aún no identificadas, que se dieron a la fuga a pie comenzando una persecución, sin lograr detenciones.

En el lugar los agentes incautaron en la cama de una vivienda armas de puño con la numeración limada, ametralladoras, silenciadores y una motocicleta que contaba con pedido de captura del 24 de febrero último. Todos los elementos fueron secuestrados y enviados a peritar para establecer si fueron utilizados para el ataque, indicaron las fuentes.

Los investigadores tratan de determinar si el atacante disparó contra el frente del local o si directamente lo hizo contra una o varias personas del grupo donde estaban los niños.

El jueves último, dos personas en motocicleta dispararon 14 veces contra el frente del Supermercado Único, propiedad de José Roccuzzo, el suegro de Lionel Messi, donde también dejaron una nota dirigida al capitán del seleccionado argentino de fútbol que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local.

En tanto, el viernes se realizaron distintos allanamientos en las cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson donde se encuentran alojados Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de la narcobanda rosarina "Los Monos", y otros presos que son investigados por balaceras, narcotráfico y hasta un homicidio que pudieron haber sido organizados por los detenidos desde las unidades penitenciarias.

La fecha en que se realizaron los procedimientos, según las fuentes judiciales, no está relacionada con la balacera que sufrió el supermercado que pertenece al suegro de Messi, sino que estaban programadas desde la semana pasada.



MÁS BALACERAS

Por otro lado, en las últimas 48 horas se produjeron tres nuevos crímenes en Rosario. El viernes fue asesinado de al menos 10 tiros al dueño de una panchería cuando llegaba a su casa, al sudoeste de la ciudad. Wilson Daniel Silveira, de 52 años, quedó tendido en el asiento del conductor de su camioneta Ford Ranger, en la que había llegado a su vivienda. El hombre era dueño de un conocido carrito de comidas rápidas y también se dedicaba a la compra-venta de automóviles.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, dos personas que se movían en un auto esperaron que Silveira llegara a su casa y cuando iba a descender de la camioneta le dispararon. Ese mismo día, un hombre identificado como Eugenio Domingo Campos, de 38 años, fue encontrado muerto a balazos en la vía pública, a unas 16 cuadras al sureste del crimen anterior. Fuentes policiales indicaron que, de acuerdo a los primeros informes, dos personas que circulaban en un auto descendieron y dispararon contra la víctima sin que mediara discusión. Campos tenía tres impactos de bala en la cabeza y uno en el hombro, agregaron los voceros.

El tercer crimen ocurrió en las primeras horas del sábado en el pasillo de un asentamiento de la zona sur de Rosario, en el barrio La Bajada, informaron fuentes judiciales. La víctima, identificada por la policía como Maximiliano Daniel Bazán, de 28 años, recibió múltiples disparos.

El año 2022 tuvo un récord de 288 homicidios, lo que elevó a 22 casos la tasa por cada 100 mil habitantes, el cuádruple de la media nacional. Y en lo que va del 2023, se registraron 63 asesinatos en 64 días. (Télam)