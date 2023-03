El Gobierno prepara un canje de deuda en pesos para postergar vencimientos

El Gobierno ultimaba durante el fin de semana los detalles del plan canje de deuda en pesos que podría abarcar una canasta de títulos elegibles por unos 9,8 billones de la moneda nacional. Con ese fin, funcionarios del Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa se reunirán hoy con bancos, aseguradoras y fondos comunes de inversión(FCI).

En principio la comitiva oficial la encabezaría el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, aunque no se descarta la presencia del propio Massa. Se busca alcanzar acuerdos en los que se comprometa a esos sectores a ingresar a la operación, una manera de despejar el horizonte ante la importante cantidad de vencimientos que se avecinan hasta fin de año.

Lo que pergeñó es un un canje que postergue para los primeros años del próximo mandato una porción considerable de los pagos, situación que podría permitir espejar el escenario en medio de la batalla electoral. También le quitaría presión a los dólares paralelos ante cada licitación del Tesoro.

La idea sería reperfilar los vencimientos para 2024 y 2025, es decir, saltar la barrera electoral que marcó las licitaciones de los últimos meses. Según trascendió, la llave para estirar los plazos es ofrecerle a los tenedores de deuda bonos ajustados por CER (Inflación) o duales, que pueden pagar el índice más conveniente entre los precios y la evolución del dólar oficial.

La idea, según el portal de Ámbito Financiero, es que el 80 por ciento de los nuevos bonos evolucionen con la inflación y un 20 sean de carácter dual. Según fuentes oficiales citadas por el sitio de Ámbito Financiero, los títulos elegibles para la conversión serán los que tienen vencimiento en marzo, abril, mayo y junio.

El 37% de la deuda a incluir en la operación está de esos papeles los tendrían el Banco Central (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y los bancos estatales, por lo que su renovación no corre riesgos.

En tanto, el grueso de los tenedores, el 44% son bancos privados, FCI, aseguradoras y fondos extranjeros, lo que constituye la porción más importante a sumar al canje, mientras que el 19% restante estaría en poder de empresas, individuos y otros entes públicos.

Economistas y analistas consideraron que el plan canje de deuda en pesos que se anunciaría este lunes, que era esperado por el mercado, le dará un respiro al perfil de vencimientos de este año que eran muy abundantes. Sin embargo, algunos advirtieron que el alivio es a costa de postergarlos hacia adelante por nueva deuda 100% indexada que es “inlicuable” y pondrá contra la pared al futuro gobierno.



JXC: "UN ENORME RIESGO

PARA LOS ARGENTINOS"

Tras conocerse el canje de deuda, los bloques legislativos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado en el que señalaron que la operación "supondrá un enorme riesgo para los argentinos porque podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor".

"El mencionado canje les dará a los banco una opción que ningún inversor tiene: un ´bono dual´ ajustado por inflación o devaluación y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento", alertaron desde la alianza opositora. Para los legisladores del espacio, los bancos tendrían un “seguro de cambio” y que la deuda tenga vencimientos a diario. “Una nueva maniobra del ministerio de Economía que solo traerá más inestabilidad”, advirtieron.

"Adicionalmente, esta intromisión constituye una violación a los principios de la Ley de Administración Financiera y la propia Carta Orgánica del BCRA", remataron desde Juntos por el Cambio.

Por su parte, el senador bonaerense del Frente de Todos Sebastián Galmarini reaccionó duramente contra la oposición de Juntos por el Cambio, a la que acusó de tener la intención de que "explote Argentina" por su rechazo a la propuesta que el Ministerio de Economía negocia con los bancos para el canje de títulos de deuda en pesos.

"Díganlo sin vergüenza! Quieren que explote Argentina no solo por especulación electoral contra el gobierno. También hacen negocios", tuiteó el dirigente del Frente Renovador. Para Galmarini, desde Juntos por el Cambio "desean que no se paguen las deudas en pesos, se devalúe la moneda y se descontrole la inflación, al mismo tiempo que pierde valor el salario". (NA)