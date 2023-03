Así seguirá la Copa Departamento Castellanos en su tercera fase

En la tarde de ayer se completó la segunda fase de la Copa Departamento Castellanos, certamen organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol.

En barrio Italia, Argentino Quilmes le ganó 3-2 a Unión de Sunchales en una definición que tuvo que estirarse hasta los penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Ahora el ‘Cervecero’ enfrentará a Peñarol en la próxima fase. Aún el clásico debe sortear su localía.



En los otros partidos de ayer: Deportivo Ramona 1 (43m ST Martín Domínguez) – Atlético de Rafaela 4 (14m PT Valentino Gandín, 38m PT y 2m ST Gino Albertengo y 15m ST de penal Agustín Alfano); Dep. Tacural 1 (13m ST Joaquín Alassia) – Independiente Ataliva 1 (29m ST Villalba). Penales: 4-5; Ben Hur 3 (40m PT Cristian Barco, 3m ST de penal Sebastián Jiménez y 26m ST Agustín Bianciotti) – Dep. Aldao 1 (15m PT Marcelo Lucero); Libertad de Sunchales 3 (41m PT Mansilla, 27m ST Enzo Fernández y 32m ST Tomás Montini) – San Martín de Angélica 0.



Así irán los cruces de la tercera fase: Libertad vs Belgrano (cat. 2011: 9 de Julio vs Talleres); Atlético de Rafaela vs Independiente Ataliva (cat. 2011: Atl. Rafaela vs Dep. Josefina); Brown de San Vicente vs Ben Hur (cat. 2011: Brown vs Ben Hur); con localías a sortear: Argentino Quilmes vs Peñarol (cat. 2011: Unión vs Atl. María Juana) y Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado (cat. 2011: Sportivo vs Ferro).