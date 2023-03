El Bolsón: grave incendio, creen que fue intencional

Un grave incendio forestal se desató ayer al mediodía en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, donde trabajaban tres aviones, un helicóptero hidrante y al menos 10 brigadistas para contener las llamas que hasta ese momento afectaban dos hectáreas de bosque.

Mientras tanto se investigaba si un hombre de 30 años que ya fue detenido a disposición de la Justicia Federal era el responsable de provocar el fuego, informaron ayer las autoridades provinciales. Por otro lado, la Justicia se encontraba trabajando acerca de la imputación de otras dos personas también por su presunta participación en el hecho.



FOCOS

El foco ígneo se produjo ayer al mediodía sobre la ladera este de Loma del Medio, en cercanía al barrio Usina, por lo que equipos de Protección Civil, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), Policía y Bomberos, todos ellos de Río Negro, trabajan para que las llamas no lleguen hasta el poblado.

Se registraron varios focos sobre la vegetación y se pudo ver enormes columnas de humo, lo que obligó a desplegar un fuerte operativo para contener el fuego.

"El Gobierno de Río Negro puso a disposición todos sus recursos para trabajar en la contención del incendio desatado en El Bolsón. Se dispuso la llegada de tres aviones y un helicóptero hidrantes que ya están trabajando en el lugar", informó en un comunicado la gobernación, que encabeza Arabela Carreras.

El Splif de Bariloche dijo a Télam que el fuego "avanza muy rápido" y hasta el momento afectó dos hectáreas de bosque, por lo que se enviaron 10 brigadistas en dos móviles livianos para combatir el foco.

En redes sociales circuló un video de un hombre provocando los incendios, quien habría sido visto por los vecinos y brigadistas que trabajan en el lugar y fue detenido por la policía, informaron medios locales.

"Si se vio a una persona subiendo vestido de negro corriendo con una mochila también negra, con un perro. (Los pobladores) estamos enojados porque lo vimos prendiendo a la altura de los campings", aseguró Jano Namor, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, al sitio Noticias del Bolsón.

"Estamos yendo con el móvil cisterna porque la cabeza del fuego avanza rápido hacia el barrio Usina, así que vamos a poner toda la artillería para pararlo ahí, tenemos el apoyo de bomberos de Lago Puelo y El Hoyo. No lo vamos a dejar avanzar hacía el barrio y los campings", agregó Namor.

Las autoridades recomendaron a los vecinos no ir hacia los sectores afectados, en tanto que la Municipalidad de El Bolsón informó que recibían donaciones y colaboraciones de agua, aceite de motosierra, motobombas, entre otras, en el Polideportivo Municipal.

Asimismo, se montó un centro de evacuación para la eventual llegada de vecinos que se vieran afectados por el siniestro.



GOBERNADORA

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras mantiene contacto permanente con el intendente Bruno Pogliano, para interiorizarse de la situación y los acontecimientos referidos al avance del incendio y sus consecuencias, informaron desde la gobernación.

La mandataria garantizó al intendente Pogliano la llegada de todos los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de este siniestro, aseguraron.

"La gobernadora condenó la intencionalidad e imprudencia que provocaron este incendio, que pone en riesgo a la naturaleza, las personas y sus bienes", expresaron en un comunicado y llamaron a la población respetar los consejos de las autoridades intervinientes de manera tal de salvaguardar su seguridad y la de sus bienes. (Fuente: con información de Gobernación de Río Negro y Ámbito Financiero).