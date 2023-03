Un niño en grave estado fue trasladado a Santa Fe

Horas y días difíciles tuvo que atravesar una familia de Rafaela, durante la semana pasada, cuando su hijo más pequeño comenzó con fiebre alta por dengue (diagnóstico que llegó mucho más tarde). El cuadro del menor de 12 años arrancó el miércoles pasado y desde ese momento los médicos que lo atendieron en instituciones locales privadas y públicas de nuestra ciudad le indicaron ibuprofeno cada seis horas, alternado con paracetamol.

Según lo publicado por el portal de noticias Aire de Santa Fe, su mamá asegura que durante los tres días siguientes, la fiebre nunca le bajó y llegó a 40.5°. La situación se agravó el jueves, cuando el niño comenzó con vómitos y diarrea, y el viernes vomitó sangre y se descompuso. Ante esta delicada situación, sus padres decidieron trasladarlo a Santa Fe por sus propios medios, y según una médica de la capital provincial “le salvaron la vida”. Romina, la mamá del niño, habló con AIRE y contó lo ocurrido, aún angustiada por lo que tuvo que atravesar. “El mismo viernes, cuando empezó a vomitar sangre salimos desesperados con nuestro auto y lo llevamos a una clínica privada de la ciudad de Santa Fe. Llegó en tan mal estado que ni lo revisaron, le miraron solo los ojos y lo ingresaron a terapia intensiva de urgencia. Ahí estuvo cinco días, y tres más en sala común. La atención fue excelente y les debo todo a las personas de la clínica Sagrado Corazón de Santa Fe”.

Luego de descartar distintas enfermedades, y de realizarle los estudios y análisis correspondientes, los médicos de Santa Fe le diagnosticaron dengue. Estuvo con oxígeno, tuvo que ser aislado en una sala y presentó un fallo medular como consecuencia de la enfermedad. El niño fue dado de alta y deberá iniciar un tratamiento para recuperar los valores normales. “Me preocupa que pasen estas cosas en Rafaela y más cuando hay niños de por medio. Porque entendemos que se podría haber evitado si le hubieran hecho un análisis a tiempo. Espero que no le vuelva a pasar a otra familia porque muchos no tienen medios de movilidad para irse a otra ciudad a atenderse, incluso no tienen obra social. Y si no lo trasladábamos nosotros, mi hijo hoy no estaría con vida”, concluyó.



FUMIGACIÓN, CAPÍTULO APARTE

Mientras tanto, Romina dijo también que al enterarse del caso positivo de dengue y al llegar esta información al Ministerio de Salud, fue contactada por personal de Zoonosis de Rafaela. Le solicitaron que durante el pasado jueves, entre las 10 y las 12, haya alguien en el domicilio porque iban a pasar a fumigar la zona de la vereda. “No apareció nadie”, expresó indignada. Por lo que tuvieron que contratar una empresa privada que fumigara la casa y los alrededores.



¿QUÉ DIJO EL

MINISTERIO DE SALUD?

Por último, y en relación a este tema, la coordinadora de salud de la Región Rafaela, Éter Senn, fue consultada por AIRE acerca del caso del niño de 12 años. Senn se refirió a la consulta que se recibió en el hospital público de Rafaela. “Al hospital llegó con un estado febril y la doctora le indicó que ante cualquier inconveniente vuelva a la consulta, pero luego entró al sector privado y ahí perdimos contacto porque no tenemos acceso al sector privado. Volvimos a tener conocimiento sobre el niño cuando en Santa Fe le da positivo de dengue”, explicó.



15 CASOS CONFIRMADOS

Con respecto a la situación actual del dengue en Rafaela, el director del hospital "Jaime Ferré", Emilio Scarinci, le confirmó anoche a este Diario que son 15 los casos de dengue en la ciudad y ninguno reviste gravedad. De esta manera, durante los últimos días se han duplicado los contagios y la enfermedad sigue avanzando, ya que ha tenido un fuerte crecimiento en nuestro medio en una semana, donde prácticamente hubo un 100% de aumento de personas infectadas, recordando que hasta la semana pasada eran 8 los casos que se habían dado a conocer. Y en relación al chico que fue trasladado a Santa Fe por un cuadro grave de dengue, Scarinci aseguró que "el niño fue atendido de manera privada, no pasó por el hospital, así que mucho más de lo que es de conocimiento público no sé".