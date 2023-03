Mariano García también sacó chapa de candidato

Por Víctor Hugo Fux



Lo venía insinuando desde hace algunas carreras y lo terminó concretando en la segunda fecha del Play Off disputada en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.

Mariano García cumplió el requisito necesario y a partir de su victoria es otro de los candidatos a luchar por el título en el apasionante Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport" de la categoría Midgets del Litoral a falta de solamente tres competencias para el cierre de la temporada.

El experimentado piloto de Altos de Chipión llegó a esta prueba compartiendo el segundo lugar en el certamen reducido con Cristian Molardo, ambos ubicados detrás de Gonzalo Zbrun.

Ahora, los tres ya son ganadores y están habilitados a quedarse con la corona en la recta final de un campeonato que seguramente va a definirse en el "Premio Coronación".

En el cierre de espectáculo, acompañaron al vencedor en el momento de la premiación Javier Penezone y el reaparecido Eugenio Mautino.

Completaron el podio Matías Franco, Hernán Filippi y Cristian Molardo en una jornada que convocó a 43 participantes y que se resume en las siguientes clasificaciones:

Primera serie: 1° Jorge Destefani, a 85,431 Km/h; 2° Gustavo García; 3° Maximiliano Battaglino; 4° Eugenio Mautino y 5° Emanuel Olmos.

Segunda serie: 1° Mariano García, a 86,427 Km/h; 2° Matías Franco; 3° Jorge Lovera; 4° Tomás Eisenacht y 5° Ulises García.

Tercera serie: 1° Mariano Bacci, a 84,757 Km/h; 2° Leandro Giraudo; 3° Cristian Molardo; 4° Marcos García y 5° Pablo Carignano.

Cuarta serie: 1° Lucas Zbrun, a 86,504 Km/h; 2° Javier Penezone; 3° Santiago Eisenacht; 4° Lucas Torassa y 5° Gonzalo Zbrun.

Quinta serie: 1° Hernán Filippi, a 85,785 Km/h; 2° Nicolás Felippa; 3° Ezequiel García; 4° Henry Merke y 5° Arturo Funes.

Sexta serie: 1° Rodrigo Peretto, a 85,472 Km/h; 2° Emiliano Torassa; 3° Tomás Platini; 4° Jorge Walker y 5° Carlos Boscatti.

Primera semifinal: 1° Emiliano Torassa, a 86,393 Km/h; 2° Gonzalo Zbrun; 3° Lucas Zbrun; 4° Tomás Platini y 5° Andrés Osorio.

Segunda semifinal: 1° Mariano García, a 86,924 Km/h; 2° Mariano Bacci; 3° Nicolás Felippa; 4° Ulises García y 5° Maximiliano Battaglino.

Tercera semifinal: 1° Javier Penezone, a 85,898 Km/h; 2° Hernán Filippi; 3° Ezequiel García; 4° Lucas Torassa y 5° Emanuel Olmos.

Cuarta semifinal: 1° Matías Franco, a 86,334 Km/h; 2° Cristian Molardo; 3° Rodrigo Peretto; 4° Agustín Bonomo y 5° Marcos García.

Primera prefinal: 1° Tomás Platini, a 49,387 (atípica); 2° Eugenio Mautino; 3° Ulises García; 4° Gustavo García y 5° Emanuel Olmos.

Segunda prefinal: 1° Marcos García, a 86,281 Km/h; 2° Agustín Bonomo; 3° Lucas Torassa; 4° Oscar Giraudo y 5° Leandro Giraudo.

Final: 1° Mariano García, a 85,845 Km/h; 2° Javier Penezone; 3° Eugenio Mautino; 4° Matías Franco; 5° Hernán Filippi; 6° Cristian Molardo; 7° Agustín Bonomo; 8° Marcos García; 9° Rodrigo Peretto; 10° Emiliano Torassa; 11° Nicolás Felippa; 12° Ezequiel García; 13° Gonzalo Zbrun; 14° Lucas Zbrun... no clasificaron Mariano Bacci y Tomás Platini.



MINI MIDGETS

Registraron sus inscripciones 13 pilotos y consiguió un nuevo triunfo Benjamín Franco, de acuerdo con estos resultados:

Primera serie: 1° Lisandro Dalmasso, a 60,993 Km/h; 2° Emanuel Ramírez; 3ª Marimar Korab y 4° Aarón Caglieris.

Segunda serie: 1° Pedro Pomba, a 63,007 Km/h; 2° Saimon Cuenca; 3° Bautista Boscatti y 4° Lisandro Trossero.

Tercera serie: 1° Benjamín Franco, a 66,381 Km/h; 2° Ian Lovera; 3° Laureano Cuenca y 4° Thiago Gaggi.

Final: 1° Benjamín Franco, a 66,874 Km/h; 2° Lisandro Dalmasso; 3° Emanuel Ramírez; 4ª Marimar Korab; 5° Pedro Pomba; 6° Saimon Cuenca; 7° Bautista Boscatti; 8° Santiago Mansilla... no clasificaron Lautaro Cuenca, Ian Lovera, Lisandro Trossero y Aarón Caglieris.