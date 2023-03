Medrán: el análisis de la victoria ante Riestra y el gran comienzo de año que tuvo la Crema

Atlético de Rafaela se impuso 2-0 en su visita al Deportivo Riestra y de esta forma cortó con una racha adversa de 22 partidos sin poder ganar en terreno ajeno. Suma tres triunfos y un empate en el inicio de la temporada 2023 de la Primera Nacional y de esta forma, con resultados y rendimientos, el comienzo es más que alentador.

Tras la victoria, en esta fecha 4 de la zona B, el que habló en rueda de prensa fue el entrenador Ezequiel Medrán:



- Más de un año y medio sin poder ganar de visitante… se cortó.



- Para nosotros esta es una nueva historia la que estamos construyendo con este nuevo plantel. Teníamos la ilusión en este arranque de campeonato, como institución, como equipo, de poder competir bien y al equipo se lo nota que puede competir bien.



- ¿Qué análisis haces del encuentro?



- Se trabajó, en líneas generales bien. Cuando planificamos un partido decimos que no se trata de los primeros 11 sino que somos 20 del grupo que quedó en Rafaela, trabajamos así, lo sentimos así al fútbol. Hay una convicción que hace que estemos sacando réditos y hay que seguir trabajando.

Es muy mental, muy emocional, de momentos. Siento que en el PT la pasamos mal, no nos podíamos acomodar. Ahí surgió la figura de Peano, más allá del nombre propio que se termina destacando siempre rescato el trabajo colectivo, su trabajo es atajar y cuando lo necesitamos estuvo, nos dio solución y pudimos resolver bien el partido.



- En el primer tiempo no la pasaron bien y así y todo lo sacaron adelante.



- Enfrentamos a un rival que conoce muy bien la categoría, que tiene jugadores de mucha jerarquía, que entiende lo que pide cada minuto de partido. Hicimos un gran esfuerzo, el equipo tuvo la capacidad en los momentos que la pasábamos mal de salir ilesos, después el partido iba a entrar en curso, iba a ser difícil que puedan sostener ese ritmo por mucho tiempo más.

Se planchó el partido, entramos en juego, encontramos el gol desde una pelota parada, veíamos que era una posibilidad que nos viene dando réditos, y después teníamos que sostener y esperar nuestros momentos.

Lo trabajamos bien, con tranquilidad y pudimos resolver un partido complicado, difícil, y en este inicio de campeonato es importante.



- Desde tu llegada a Atlético querías un equipo que sepa plantarse ante cualquier rival. Qué tan lejos del ideal se está?



- Cuando tomamos el equipo el objetivo que nos había planteado el presidente era mantener la categoría, una situación difícil para un club como Atlético de Rafaela, convivir con esa situación que es difícil, pero lo pudimos acomodar, lo pudimos sacar, fue duro. Empezamos a construir de cero con una base que confiábamos que podíamos recuperar, fuimos a buscar jugadores puntuales que se alinean a nuestra idea, nuestra identidad, que quisieran ir a Rafaela, que disfruten de club, que se comprometan y esa es la línea. Ese es el mensaje que se transmite.

Hay un trabajo general, para lograr objetivos importantes se debe trabajar conjuntamente. No sólo de jugadores, el grupo de directivos, la gente en nuestra cancha nos respalda. Hay que alinearse y trabajar todos juntos con la ilusión de tener un Atlético protagonista, la camiseta lo pide. La categoría demostró que es difícil, nos puso en su lugar y estamos trabajando para tener nuevamente ese equipo con la ilusión de volver a Super Liga.

Hay que mantener la calma, esto recién comienza, falta muchísimo y tenemos que pensar en el próximo partido.



- En los números y en lo futbolístico el comienzo de torneo es alentador. A la gente se la ve ilusionada.



- Es bueno. Había un compromiso importante, queríamos competir bien, que nos sintiéramos identificados con este Atlético de Rafaela, eso se transmite. En el tramo final del campeonato pasado hubo un ida y vuelta con el hincha y el equipo se empezó a gestionar y hoy estamos empezando a disfrutar. Esto es el comienzo, hay que mantener la calma, son 37 fechas, es un buen comienzo pero hay que seguir trabajando para mejorar.