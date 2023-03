"Bajar, Subir, Bajar", un ensayo autobiográfico

En la noche del pasado viernes 3 de marzo, se proyectó en El Cairo Cine Público (Rosario), el documental Bajar, Subir, Bajar, donde el realizador Elad Abraham intenta encontrar respuestas a una etapa muy importante de su vida, marcada por las guerras que tuvieron a Israel como protagonista, el entorno familiar, su éxodo hacia sus tierras y el sionismo.

De 90 minutos de duración, el audiovisual narra en primera persona la historia de Elad, quien nació en Israel en 1982, durante la Guerra del Líbano y fue educado en el sionismo. Llegó con su familia a Argentina en 1983, con el regreso de la democracia y durante la crisis de 2001 volvió a Israel, hasta que cinco años después fue expulsado del Ejército por presunta locura.

Con imágenes de archivo de algunos momentos de la historia argentina de los últimos 40 años, mezcladas con fotografías de Elad en los distintos lugares en los cuales residió, y su relato de algunos de esos momentos, Bajar, Subir, Bajar explora los dilemas trascendentales en la conformación de su identidad, que según muestra en el film está fragmentada.

En lo que es su ópera prima, el director (se) interpela ante algunas decisiones tomadas, y busca sembrar preguntas sobre el sionismo, la desigual e inentendible lucha entre Israel y Palestina y sobre el sistema con el que gran cantidad de personas son atraídas.

En todo momento se deja abierta la puerta, de manera cómplice, hacia un viaje en el cual Elad fue buscando conocer y conocerse. Y en esa búsqueda encontró varios dilemas que marcaron un momento en su vida, que lo llevaron a reflexionar sobre el judaísmo. «Cuando me (des)echaron del ejército Israelí comenzó mi segundo exilio. Lo que algunos llaman locura yo lo llamé libertad. Me había tragado la propaganda y me vomitó el sistema, entonces empecé a ver otras verdades que estaban ocultas sobre Israel y Palestina», explica a modo de sinopsis el programa del cine, que estuvo prácticamente colmado por un público que no se movió de la sala y que al finalizar aplaudió a rabiar durante algunos minutos.

Antes de la proyección, Elad agradeció la presencia del público y también al Ministerio de Cultura de la provincia. “Es una alegría enorme poder tener a disposición este espacio (en referencia al cine El Cairo) para poder proyectar cine político, que lamentablemente no se ve mucho”, sostuvo.

Abraham también contó que el documental llega después de 8 años de trabajo y consideró como “algo fundamental para el desarrollo de la industria audiovisual que sigan existiendo estos lugares y estos planes de fomento». Las productoras del documental, Ana Taleb y Ariadna Solís, adelantaron que Bajar, Subir, Bajar volverá a programarse durante una semana, a finales de abril.



EQUIPO TÉCNICO

Director: Elad Abraham

Producción: Ana Taleb, Ariadna Solís, Martín Albertengo

Director de Fotografía: Lucas Pérez

Directora de Arte: Diana Solís Herrera

Director de Sonido: Agustín Pagliuca

Montajista: Alejandro Coscarelli

Animaciones: Robotto Studio