Rodríguez Larreta visitó a Javkin en Rosario

En medio de la nueva escalada de violencia en Rosario, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a la ciudad santafesina y se reunió con el intendente local, Pablo Javkin, ante quien se comprometió a mudar allí al Ministerio de Seguridad, en caso de llegar a la Casa Rosada.

"No están solos. Estoy acá hoy para transmitirles todo mi apoyo a los rosarinos, a Messi y su familia y a Pablo Javkin, que está dando una pelea desigual y en soledad", sostuvo el referente del PRO.

A través de un hilo de Twitter, que publicó luego de la sorpresiva cumbre que mantuvo con el jefe comunal en el Palacio Municipal de Rosario, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) enumeró las medidas que llevaría a cabo en caso de llegar a la Casa Rosada este año.

Entre ellas, propuso, "mudar a Rosario la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, para empezar a ver de cerca lo que pasa acá".

"Rosario merece toda la atención por parte del Gobierno nacional", manifestó. Además, impulsó la creación de un escuadrón de seguridad e inteligencia nacional al estilo norteamericano para llevar operaciones en Rosario. "Tomando a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas federales vamos a crear un grupo de elite que lleve adelante las investigaciones y acciones necesarias para frenar el crimen organizado, una suerte de FBI argentino", detalló.

A su vez, le respondió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien causó polémica al afirmar que "el narco ha ganado" luego de que dos hombres en una motocicleta dispararán 14 veces contra un mercado de la familia Roccuzzo y dejarán escrita una amenaza contra el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi. "El narco no va a ganar. Tampoco las mafias ni el crimen organizado. Rosario va a dejar de ser una ciudad peligrosa y la gente va a vivir tranquila, libre y sin miedo", le contestó.

Rodríguez Larreta también marcó diferencias con la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pidió sacar el Ejército a las calles para combatir al narcotráfico.

"Fuerte presencia de Gendarmería para recuperar el territorio ocupado por los narcos. A las fronteras las blindamos con las Fuerzas Armadas. 3.000 gendarmes en Rosario, 10.000 en todo el país", marcó.

El paquete de medidas que anunció en Twitter el precandidato presidencial incluye también reformas a introducir desde el Congreso: "Necesitamos que los diputados y senadores aprueben una ley de extinción de dominio que permita congelar los bienes de los delincuentes y desfinanciarlos después de una investigación financiera seria, pero sin tener que esperar una condena firme", expresó.

En cuanto a los narcos que manejan el negocio de la droga incluso estando presos, indicó: "Necesitamos cárceles que aíslen a los que manejan el negocio, que estén fuera de su zona de influencia y les impidan la comunicación con sus organizaciones criminales". También prometió "usar la tecnología para combatir la inseguridad como en CABA con el uso de las cámaras de reconocimiento facial que ahora están proponiendo para usar en Santa Fe".

De esa forma, Rodríguez Larreta concluyó su batería de medidas contra el narcotráfico y la violencia en Rosario con un mensaje electoral. "Si los argentinos me eligen para gobernar el país, voy a abrir una oficina permanente en Rosario para venir muy seguido y monitorear de cerca, en el lugar, la evolución de la solución del problema. Trabajando junto al gobernador y al intendente hasta que esté resuelto", cerró. (NA)