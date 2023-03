Ucrania aseguró que no ha perdido el control de Bajmut

Ucrania afirmó que no perdió el control de la ciudad de Bajmut, símbolo de los últimos combates en el este del país, mientras que el ministro de Defensa ruso se trasladó a una de las líneas del frente para "inspeccionar" a sus tropas. "Hay combates en la ciudad y también peleas callejeras, pero gracias a las fuerzas armadas ucranianas aún no tomaron el control", afirmó el vicealcalde de la localidad, Oleksandr Marchenko, en declaraciones a la cadena británica BBC.

El funcionario explicó que "ni un solo edificio" había quedado intacto y que la localidad está "casi destruida" por los combates en esa ciudad de la provincia de Donetsk, que tiene un valor estratégico limitado, pero que se convirtió en un símbolo ya que rusos y ucranianos se enfrentan desde hace meses por su control.

"Quieren destruir Bajmut, quieren destruir la ciudad... y sinceramente no puedo entender por qué están haciendo esto", exclamó Marchenko. El viernes, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, indicó que tenían "prácticamente rodeada" a Bajmut y pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que retire sus tropas.

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzaron en las últimas semanas al norte y al sur de la localidad, y cortaron tres de los cuatro camines que sirven para el aprovisionamiento de las fuerzas ucranianas.

En este marco, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, se trasladó a una de las líneas del frente para "inspeccionar un puesto de mando" ubicado en "la dirección Donetsk-Sur", según un comunicado que no precisó el lugar exacto ni la fecha de la visita.

La cartera publicó un video que muestra a Shoigu a bordo de un helicóptero y luego conversando, sin casco ni chaleco, con un militar delante de edificios dañados, bajo la vigilancia de un soldado. El Estado Mayor del ejército ucraniano indicó que repelió más de 150 ataques rusos en las últimas 24 horas y afirmó que en la zona de Bajmut "el enemigo sigue intentando cercar la ciudad".

En su informe diario, el Ministerio de Defensa británico afirmó que los defensores ucranianos de Bajmut se encontraban "bajo una presión cada vez mayor, con intensos combates en la ciudad y sus alrededores". Según esta misma fuente, el ejército regular ruso y el grupo Wagner habían avanzado hacia los suburbios del norte de la ciudad.

"Ucrania está reforzando la zona con unidades de élite y en las últimas 36 horas se han destruido dos puentes clave en Bajmut, incluido un puente vital que une la ciudad con la última ruta principal de suministro", dijo la cartera británica, en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Por su parte, el jefe de las fuerzas especiales ucranianas, el general Viktor Jorenko, inspeccionó las tropas que defienden Bajmut, anunció Kiev. Varios responsables de regiones ucranianas del sur y del este reportaron nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles en las últimas 24 horas.

Mientras tanto, los servicios de urgencia de Ucrania dijeron que el balance del ataque contra un edificio de apartamentos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, la noche del miércoles, subió a 10 muertos, incluyendo un niño. (Télam)