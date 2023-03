Canapino fue 21° en su primera clasificación en IndyCar

Romain Grosjean consiguió la pole para la apertura de la temporada 2023 de la categoría IndyCar Series, que se realizará este domingo en el trazado callejero de St. Petersburg, en el estado de Florida.

El francés fue uno de los cuatro supervivientes en la instancia del Fast Six, ya que los despistes de Kyle Kirkwood y Scott McLaughlin detuvieron la clasificación, dejando muy poco margen de acción para mejorar los tiempos.

Con neumáticos nuevos, Grosjean cronometró una vuelta de 59s553, con la cual superó claramente a su compañero de equipo Colton Herta, quien completó un giro menos en el cierre de la actividad.

De esta forma, Grosjean se anotó su segunda ubicación de privilegio en la categoría, la primera con Andretti Autosport y también en circuitos callejeros.

La escuadra no conseguía un 1-2 de salida en la categoría estadounidense desde la carrera disputada en Laguna Seca en 2021.

En su primera carrera en la IndyCar Series, el argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing) se ubicó en el vigésimo primer puesto a 1s506 del autor de la pole, justo un lugar por delante de su compañero Callum Ilott, con el otro auto del equipo del argentino Ricardo Juncos.

Clasificación: 1° Romain Grosjean (Andretti - Honda); 2° Colton Herta (Andretti - Honda); 3° Pato O'Ward (McLaren - Chevrolet); 4° Marcus Ericsson (Ganassi - Honda); 5° Kyle Kirkwood (Andretti - Honda); 6° Scott McLaughlin (Penske - Chevrolet); 7° Alex Palou (Ganassi - Honda); 8° Felix Rosenqvist (McLaren - Chevrolet); 9° Scott Dixon (Ganassi - Honda); 10° Will Power (Penske - Chevrolet)… 21° Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing - Chevrolet) y 22° Callum Ilott (Juncos Hollinger Racing - Chevrolet).

Cronograma: este domingo se completará la actividad de la primera fecha en los siguientes horarios argentinos, a las 11:00 Warm Up y a las 14:20 Carrera (100 vueltas).