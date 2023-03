CRAR tuvo un gran debut

Un auspicioso debut tuvo este sábado el Círculo Rafaelino de Rugby en el torneo de segunda división del Torneo Regional del Litoral. En el predio del Quincho de la Ruta 18 de Paraná se impuso a Tilcara por 38 a 17, marcando amplias diferencias ante el elenco local.

El joven equipo puesto en cancha por el Head Coach Alejandro Chiavón consiguió llevarse el triunfo con seis tries, por ende obteniendo el bonus, con tres apoyos en el ingoal de Mateo Ferrero –que ingresó en el segundo tiempo como wing-, dos de Esteban Appo y el restante de Gastón Kerstens. Además, Santiago Kerstens tuvo cuatro conversiones.

La formación inicial fue con: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis – 3 Jonatan Viotti; 4- Augusto Zimmermann, 5- Ignacio Sapino; 6- Gastón Kerstens, 7- Manuel Mandrille y 8- Mariano Ferrero; 9- Augusto Cessano y 10- Santiago Kerstens; 11- Leonardo Sabellotti, 12- Juan Nicolás Imvinkelried (c), 13- José Francone, 14- Esteban Appó; 15- Jerónimo Ribero.

Ingresaron: 34m Ticiano Hang x Barberis, 44m Mateo Ferrero x Cessano, 46m Santiago Albrecht x Ribero, 60m Santiago Gutman x G. Kerstens, 70m Joaquín Rouco Oliva x Zimmermann, 72m Mateo Villar x Imvinkelried y 72m Lautaro Duria x Hang.

En Reserva se impuso Tilcara por 43 a 24. Los tries de CRAR en esta división fueron de Facundo Ledesma, Tiziano Hang, Nahuel Robledo y Julián Clemenz, con dos conversiones de Mateo Villar.

En tanto, en pre-reserva fue victoria para el equipo rafaelino por 31 a 19, con tries de Gian Allasino, Ignacio Martinez, Julian Vazquez, Tomás Lavalle y un try penal, más dos conversiones de Martín Bocco.



OTROS RESULTADOS

En los demás marcadores del torneo de segunda división también hubo otras tres victorias visitantes, el dato saliente de la jornada.

El detalle: Provincial 7 - Alma Juniors 20; La Salle 19 - Los Caranchos 29 y Universitario de Santa Fe 19 - Jockey de Venado Tuerto 58. Libre: Logaritmo.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto, CRAR y Los Caranchos 5 puntos; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara La Salle y Universitario SF 0



PRÓXIMA FECHA

Será la segunda, el sábado 11, con estos encuentros: Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara; CRAR vs. La Salle; Los Caranchos vs. Provincial y Alma Juniors de Esperanza vs. Logaritmo. Libre: Universitario de Santa Fe.