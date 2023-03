Con poco éxito se están implementado en la ciudad las compras de carnes con débito

El reintegro de 10% para compras en carnicerías abonadas con tarjetas de débito comenzó a regir desde el pasado miércoles 1 de marzo y estará vigente hasta fin de año, en el marco del programa Precios Justos Carne puesto en marcha por el Gobierno nacional. La medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, con el beneficio de 10% de reintegro para los consumidores y un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a las carnicerías que se registren para participar del programa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó esta medida a través de la resolución general 5330/2023 para consumidores finales que realicen compras en carnicerías con tarjeta de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o fintech. El beneficio consiste en un reintegro de 10% del monto de la operación realizada en establecimientos dedicados a la comercialización de carne vacuna, con un tope de devolución de hasta $ 2.000 mensuales. Estará vigente para las transacciones realizadas mediante terminales de pago, así como también por medio de códigos QR.

Las entidades financieras deberán acreditar la suma en las cuentas de los consumidores finales a los cuatro días de concretada la operación, y el detalle deberá figurar en el resumen de cuenta físico o electrónico de los clientes, para lo que el organismo creó un nuevo Registro de Carnicerías. Los comercios que revistan la categoría de responsable inscripto o sean monotributistas con hasta tres empleados declarados serán incorporados de manera automática al régimen de reintegro, precisó la AFIP.

En tanto, el resto de los contribuyentes deberá inscribirse a través del Sistema Registral del sitio web del organismo, de acuerdo con la normativa. Allí deberán seleccionar la opción Registros Especiales, luego Características y Registros Especiales, y seleccionar la caracterización Carnicerías Minoristas - Régimen de reintegro. Al mismo tiempo y como parte del programa integral de impulso a la producción y consumo de carne vacuna anunciado a mediados de febrero por el Gobierno, la norma otorga a los comercios inscriptos en el régimen tres meses de gracia para el pago del IVA o del componente impositivo del monotributo en los casos en que estén adheridos al régimen simplificado. Los consumidores, por su parte, podrán acceder al listado de comercios inscriptos en el sitio web de la AFIP, así como el de las entidades financieras y fintech que se incorporen al régimen de reintegros.



INICIO NEGATIVO

Mientras tanto, esta medida no comenzó a implementarse de buena manera en las carnicerías rafaelinas. De hecho, al ser muy escaso el reintegro, muchos comerciantes y clientes no ven con buenos ojos que esta novedad alcance los resultados esperados. De hecho, en estos primeros 4 días de marzo, fueron contados con los dedos de la mano los vecinos que ya han utilizado este sistema, ya sea por desconocimiento o porque no están de acuerdo. No obstante, el dueño de una reconocida carnicería del barrio San Martín de nuestra ciudad le comentó a este Diario que "durante el primer día, ningún consumidor hizo uso de esta nueva medida, mientras que al día siguiente solamente un cliente se animó a utilizarla. El tema es que para tener un reintegro de mil o dos mil pesos (el 10%), tenés que gastar entre 10.000 y 20.000 pesos, y no son muchos los que tienen el poder adquisitivo como para gastar mucho dinero en carnes, y más con la inflación y los aumentos que se vienen dando a diario o por semana. No me parece que sea una decisión acertada del gobierno y dudo que tenga éxito". En tanto, en otro local comercial de la ciudad, recién el pasado viernes se encontró con un cliente que se animó a pagar la carne con débito. "Igual hay muchos que no saben de esta iniciativa. La gente no utiliza mucho el débito para abonar en las carnicerías, ya que la gran mayoría lo hace a través de una tarjeta de crédito, al contado o con Billetera Santa Fe. No sé si es conveniente o no para la gente, porque es muy poco el reintegro".

Por otro lado, desde Carnicería El Petizo le comentaron ayer a este medio que "todavía no lo implementamos y seguramente lo vamos a hacer la próxima semana. Este lunes lo vamos a definir con el contador y creo que tenemos beneficios los dos, tanto el cliente como el comerciante según lo que pude entender. De todos modos, no estoy muy informado del tema y es por ello que lo estamos analizando con los profesionales, que son los que saben del tema y vemos los beneficios y las contras que genera hacerlo. Seguramente lo vamos a hacer, aunque por el momento la gente no pregunta mucho o desconoce el tema. Creo que cuando lo implementemos y pongamos la cartelería que corresponde seguramente va a empezar a utilizarse. Todo lo que sea reintegro y más en el rubro nuestro termina siendo importante".



¿CÓMO SE SUMA

BILLETERA SANTA FE?

Acerca de su aplicación y de qué manera se suma Billetera Santa Fe, el secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, explicó en La Capital que "cualquier consumidor habitual, en cualquier carnicería, podrá comprar cortes con tarjeta de débito con un 10% de descuento o con QR, con un tope mensual de $ 2.000". La Afip avanzó con todas las carnicerías o negocios cuya actividad declarada sea venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, o ventas al por menor en minimercados, las cuales automáticamente pasan a estar anotadas en un registro. "Todas los negocios que están inscriptos con esos códigos de actividad en la Afip podrán otorgarle a sus clientes esos beneficios", comentó Aviano. "Hay más de 68 mil negocios inscriptos en todo el país y unos 7.000 son de Santa Fe. Los negocios que no aparecen en el registro, ya pueden inscribirse en el mismo", agregó. Acerca de si el descuento del 10% se complementaba con el de Billetera Santa Fe, Aviano explicó que "se complementa siempre y cuando al utilizar como QR Billetera opto por pagar con la tarjeta de débito. Si se utiliza el saldo virtual, solo voy a tener el 30% de Billetera Santa Fe. Pero si pago con débito voy a tener el 30% devuelto como saldo virtual y a las 96 horas el 10% del reintegro de la Afip".