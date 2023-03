ARB: continúa Dalmazzo

El jueves 2 de marzo se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, la cual confirmó la continuidad de Daniel Dalmazzo como presidente por segundo año, quien seguirá estando acompañado por Diego Gramaglia como vicepresidente.

Los demás cargos de la Comisión Directiva 2023 quedaron determinados de la siguiente manera: secretaria, Aurelia Raspo; prosecretario Andrés Gariglio; tesorera, Elisabeth Walker; protesorero, Leandro Protti; vocales titulares, Gerardo Corroto, Marcela Margaría, Daniel Anghilante y Francisco Hessel; vocales suplentes, Enrique Bergesio, Gustavo Cinturión, David Davicino. Síndico titular: Eduardo Mohamed. Síndico suplente: Lorena Valdez.

El torneo Preparatorio de primera división tendrá fecha de inicio en la segunda quincena de marzo. La Zona A la componen Libertad de Sunchales, Sportivo Ben Hur, Argentino Quilmes y Atlético de Rafaela. En tanto, en la Zona B estarán Unión de Sunchales, 9 de Julio, Independiente y Peñarol.

El torneo de Divisiones Formativas abrirá la temporada oficial el venidero 11 de marzo. Como ocurriera en los dos años anteriores, seguirán desdobladas las jornadas, con Tira A (U16, Mini, U14 y U21) y Tira B (U15, Premini, U13 y U18). Los clubes participantes serán los mismos del año pasado.

Esta es la primera fecha: Tira A (11 de marzo): Unión vs. 9 de Julio; Independiente vs. Libertad; Quilmes vs. Ben Hur y Atlético vs. Libertad.