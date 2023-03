Siguen Ferro y San Antonio

Ferrocarril del Estado y Belgrano de San Antonio avanzaron a la tercera fase de la Copa Departamento Castellanos, organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol, luego de superar sus respectivos compromisos en la calurosa jornada del sábado.

En Los Nogales, el equipo dirigido por Oscar Born le ganó a Sportivo Roca por 2 a 0 con goles de Lucas Quiroz y Federico Malano, a los 37' y 45' minutos del segundo tiempo, respectivamente. En categoría 2011, Ferro se impuso 7 a 1 a Argentino de Humberto. El próximo rival de Ferro será Sportivo Norte.

En tanto, Belgrano venció como local al Deportivo Bella Italia por 1 a 0 con gol de Díaz a los 15 minutos del período inicial. En el encuentro de 2011 ganó Talleres de María Juana al dueño de casa por 2 a 1. El elenco de San Antonio espera por Libertad o San Martín de Angélica.



PARTIDOS DE HOY

Este domingo se jugarán otros cinco encuentros, con esta programación: Quilmes vs. Unión de Sunchales, Rodrigo Pérez (17 hs. categoría 2011 Moreno vs. Unión, y 18.15 primera); Dep. Ramona vs. Atlético de Rafaela, Leandro Aragno (17.45 2011 Tiro Federal Moisés Ville vs. Atlético Rafaela y 19 primera); Dep. Tacural vs. Independiente de Ataliva, Angelo Trucco (18 2011 Tacural vs. Josefina y 19.15 primera); Ben Hur vs. Dep. Aldao, Mauro Cardozo (18 hs 2011 y 19.15 primera); Libertad de Sunchales vs. San Martín de Angélica, Fabio Rodriguez (18.45 2011 9 de Julio vs. Independiente de San Cristóbal, 20 hs. primera).