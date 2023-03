Las plazas para la Copa Argentina 2024

La Copa Argentina 2024 va tomando forma. La AFA ha confirmado la cantidad de participantes que tendrá la edición del año que viene. Habrá 10 equipos del Federal A, 15 de la Primera Nacional, los 28 de la Liga Profesional, 5 de la Primera B, 4 de la Primera C y 2 de la Primera D. Estos 64 equipos se eliminarán en instancias eliminatorias hasta obtener el campeón.

El torneo se llevará a cabo a través de la clasificación de los equipos en las Fases Preliminares Regional y Metropolitana, compuestas estas, por clubes de los siguientes Torneos: Primera Nacional, Primera División "B", Primera División "C", Primera División "D" y Federal "A".Posteriormente se sumarán en la fase Final los clubes integrantes de la 1ra. División de la Liga Profesional de Fútbol Temporada 2023.El Torneo se disputará en una FASE PRELIMINAR REGIONAL y METROPOLITANA, y una FASE FINAL.



FASE REGIONAL

Participan los equipos del Torneo Federal "A" de donde clasifican 10 equipos a la Fase Final conforme la disputa dispuesta por el Consejo Federal.Total: 10 equipos clasificados de la Fase Preliminar Regional, a 32vos. de la Fase Final.

Según pudo averiguar el sitio ascensodelinterior.com.ar, teniendo en cuenta que este año hay cuatro zonas en la categoría, los que clasificarían a la Copa Argentina, serían los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.



FASE METROPOLITANA

Participan los 37 equipos de la Primera Nacional, los 17 equipos de la Primera División "B", los 19 equipos de Primera División "C" y los 10 equipos de Primera División "D" habilitados a tal fin (queda exceptuado el C. Mercedes), todos ellos los que conforman la temporada 2023, quedando su clasificación, configurada de la siguiente forma:

PRIMERA NACIONAL: Clasifican 15 equipos a 32vos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme lo dispuesto oportunamente, de la siguiente clasificación: los 7 primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones de cada una de las zonas ("A" y "B") de Primera Nacional 2023, más el mejor 8°, comparadas las dos mencionadas zonas.

A tal efecto se considerará el mejor 8°, aquel que hubiera obtenido en la Tabla Final de Posiciones 2023 de su Zona, la mayor cantidad de puntos, mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente.Total: 15 equipos.

PRIMERA DIVISIÓN B: Clasifica 5 equipos a 32vos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme lo dispuesto oportunamente, de la siguiente clasificación: El Campeón del Campeonato de Primera División "B" 2023, y los cuatro (4) primeros equipos de la Tabla Final de Posiciones de Primera División "B" 2023, exceptuado el antes mencionado Campeón de 1ra. División "B" 2023.Total: 5 equipos.

PRIMERA DIVISIÓN C: Clasifica 4 equipos a 32vos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme lo dispuesto oportunamente, de la siguiente clasificación: el Campeón del Campeonato de Primera División "C" 2023, los equipos ubicados en 2° y 3° puesto de la Tabla Final de Posiciones de Primera División "C" 2023, más el ganador del Torneo Reducido por el 4° Ascenso a 1ra. División "B".Total: 4 equipos.

PRIMERA DIVISIÓN D: Clasifica 2 equipos a 32vos. de la Fase Final. Estos equipos resultan, conforme lo dispuesto oportunamente, de la siguiente clasificación: El Campeón del Campeonato de Primera División "D" 2023, más el equipo ganador del 1er. Torneo de la 1ra. División "D" 2023.Total: 2 equipos.