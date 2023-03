Argentina: Pinceladas Británicas . Segunda nota

Por José Pepe Marquínez

En mi primera entrega me referí a tres expresiones de Buenos Aires relacionadas con la cultura británica: “La Torre de los Ingleses” de Retiro, “La Colorada” en Palermo y la “London City” ubicada en el microcentro porteño.

Ahora nos vamos a Villa Crespo donde se evidencia el aporte de los escoceses hacia nuestro país. Existe un espacio verde con entrada por Serrano y también por Gurruchaga. A este lugar se lo conoce indistintamente como “Placita Serrano” o “Placita Gurruchaga”.

A partir del 2020 pasó a denominarse “Patio John Malcom” en homenaje a aquel escocés que llegó como inmigrante en el siglo XIX y donó las tierras para que en ellas se construya una escuela y la iglesia.

No debemos confundir a la “Placita Serrano” de Villa Crespo con la “Placita Serrano” de Palermo.

Esta última, mucho mas conocida, se encuentra en Serrano y Honduras. Tiene un atractivo muy interesante sobre todo los fines de semana en los cuales se instalan ferias de artesanías, las que junto a pintorescos bares y restaurantes que la circundan, la dotan de un ambiente extrañamente parisino.

Próximo a la placita, en Honduras 3784 se sitúa ”La Casa de la Poesía” de la ciudad de Buenos Aires. Allí funciona un museo y una interesante biblioteca; en este lugar vivió y murió el poeta costumbrista Evaristo Carriego (Paraná 1883-Buenos Aires 1912).

Volviendo al tema que estamos desarrollando recalamos en el barrio de San Nicolás o microcentro como se lo conoce. Encontramos al Hotel Claridge de Tucumán 535, fundado en 1946. Se encuentra próximo al Teatro Colón y a 400 metros de la Avenida 9 de Julio. El edificio tiene aires neoclásicos y británicos, de columnas blancas y ladrillos a la vista en un notorio estilo inglés. Cuenta con un pub también de esas características y además podrá disfrutar allí del té de las cinco de la tarde. (“five o´clock tea”)

Seguimos en el microcentro. Desde 1917 funciona al número 468 de Florida, la Confitería Richmond de neto estilo inglés; sus sillones de color verde oscuro y el mobiliario acorde con la impronta referida.

Se afirma que por sus mesas pasaron Borges y el grupo que creó la “Revista Martín Fierro”: Horacio Quiroga, Eduardo Mallea y Ricardo Güiraldes. Hoy la confitería fue desplazada al fondo del salón y el frente lo ocupa una casa de deportes.

Luego de visitar la Richmond nos aproximamos a San Telmo. En Defensa y Brasil encontramos al Bar Británico. En frente se sitúa “El Hipopótamo”; ambos han sido declarados “Bares Notables” por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dado las características, antigüedad y trayectoria de los establecimientos. Además de los nombrados, se encuentran en dicho encuadramiento cerca de 85 lugares similares.

Durante el conflicto bélico de “Malvinas”, el lugar pasó a llamarse Bar Tánico pero luego recuperó su nombre original. Se sostiene que el escritor Ernesto Sábato ideó en ese recinto su novela “Sobre héroes y tumbas” y se filmaron películas tales como “Diarios de motocicleta” de Walter Salles y “Tetro” de Francis Ford Coppola. El Británico además es un reducto tradicional para quienes practican el juego del ajedrez. Se encuentra frente al Parque Lezama sobre Brasil y con los años se convirtió en uno de los lugares tradicionales concurrido por poetas, escritores y turistas.

Se sostiene que el café nació como pulpería al principios del siglo XX con el nombre de La Cosechera. En 1928 fue bautizado “Británico” en homenaje a los excombatientes ingleses que frecuentaban el lugar después de la Primera Guerra Mundial.

Nuevamente me aparto del tema central, porque sería imperdonable que no mencione lugares que se pueden visitar, habida cuenta de su cercanía con “El Británico”.

El primero, en Brasil 315. Allí se encuentra la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad. Está emplazada desde 1901 y el diseño estuvo a cargo del arquitecto ruso Mihail Preobrazensky. El estilo es moscovita del siglo XVIII y tiene cinco cúpulas azules con estrellas doradas. Imperdible.

Otro dato para que tenga en cuenta: en Martín García 320 encontramos a la antigua fábrica de bizcochos Canale fundada por el genovés José Canale en 1875. Cerró en la década del 90 y la fachada tiene detalles art decó.

Para finalizar: a media cuadra del Británico (Defensa 1565) encontramos a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Torquatto Tasso. Allí funciona – además de la actividad cultural que realiza la institución- una de las milongas mas elegantes de Buenos Aires. Las características de este reducto tanguero son: música en vivo y gran afluencia de milongueros de todo el mundo. Se la conoce como “ La milonga del Tasso”. Como corresponde y es de práctica, dos horas antes del comienzo de la milonga se dan clases de tango. En este caso las mismas son bilingües (español-inglés). Estimado lector, aquí le dejo una propuesta para una noche porteña: aperitivo en el Británico (clávese una birra), cena y milonga en el Tasso y telón en el Británico nuevamente. Despreocúpese por el horario: aquí nunca se cierran las puertas.

Fuente: Judith Savloff: “Suspiros bajo la sombra de la historia”. Continuará.