A trompadas quiso reconquistarla

Un cabo de Policía quiso reconquistar a su ex a trompadas, con quien estaban separados pero convivían bajo el mismo techo, en la ciudad de Santiago del Estero.

Un cabo de la Policía fue detenido en el barrio Siglo XX, de la capital santiagueña, acusado de buscar a su exesposa, docente, en su lugar de trabajo, y agredirla a trompadas.

Así trascendió de la presentación de la maestra, que es investigada por una fiscal quien instó a la detención del cabo, solicitud que fue concedida por la jueza de Género.

De acuerdo a lo dado a conocer por el colega El Liberal, pese a encontrarse separados resolvieron continuar juntos en una misma vivienda del barrio Siglo XX, ubicado en la zona Sur de la ciudad.



Lejos de toda reconciliación, con intermitencias el policía, de apellido Pereyra, intentaba acercarse a la docente, pero siempre se habría encontrado con un infranqueable no.

Sin que emergieran todavía los detalles finos del entredicho, se sabe que durante la noche Pereyra arribó al frente de la escuela en la que trabaja su ex, entre Antenor Álvarez y avenida Belgrano.



Ella habría denunciado que afuera el sujeto la atacó a trompadas sin motivo alguno, en tanto el sujeto deslizó que fue a pedirle "volver juntos", que la llevó a una zona oscura y todo se salió de control.



Ahora, el policía está preso y se le viene la noche por los cuatro puntos cardinales. Penalmente, la Justicia lo tiene contra las cuerdas por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.

En tanto, en la Jefatura de Policía se dio inicio a una investigación, y no se dudaba en que sería pasado a disponibilidad.



Así las cosas, el suboficial pasará el fin de semana a la sombra de una celda en la ex-Fandet, y las energías deberán destinarse la semana entrante, con la declaración de imputado, pericias, un riguroso informe socio ambiental y quizá con la declaración, en Fiscalía, de la propia docente denunciante.