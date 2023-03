Blanco: "no aceptamos el discurso derrotista del gobierno de Santa Fe ni de la Nación”

El diputado provincial socialista, Joaquín Blanco, participó de la reunión de la Junta Provincial de Seguridad que se llevó a cabo el jueves en Rosario, donde insistió en la necesidad de articular acciones entre los tres niveles del Estado y las distintas fuerzas políticas. Además, presentó diferentes propuestas para la mejora de la Ley de Emergencia en Seguridad.

“En Rosario se cruzó nuevo el límite, es un mensaje mafioso y de desestabilización política y sistémica. A todo esto no encontramos respuesta por parte del Gobierno Provincial ni del Nacional. No hay una política sobre lo que se quiere hacer en Rosario”, planteó el legislador socialista sobre los últimos hechos que involucran a la familia Messi – Roccuzzo.

“Estamos en una situación crítica, el gobierno de Santa Fe habló de la sospecha que tenga que ver con una operación de tinte mafiosa, donde podría haber sectores de las fuerzas de seguridad implicados”, expresó. “Queremos que Brilloni sea el ministro de la transición, cuenta con todo nuestro apoyo para que pueda sembrar acciones de seguridad que le sirvan hoy mismo a los ciudadanos, que permitan empezar a pacificar la ciudad y no deje de brazos caídos al gobierno frente a la delincuencia porque quedan nueve meses que pueden ser muy largos. Tachar los días esperando un cambio de gestión no tiene ningún sentido”, añadió.

Además, criticó los dichos del Ministro de Seguridad Nacional al sostener que “desde el socialismo estamos planteando el pedido de renuncia de Aníbal Fernández porque es inaceptable lo que ha planteado públicamente, no aceptamos el discurso derrotista ni del gobernador Perotti ni del presidente Fernández”, sentenció.

En el marco del encuentro, el diputado presentó diferentes propuestas en representación del bloque Socialista para la mejora de la Ley de Emergencia en Seguridad: “Planteamos dotar con mayores recursos al MPA en medio de las definiciones de sus nuevas autoridades. También un programa de mejora y mantenimientos de los móviles policiales y mejor equipamiento para la policía como cascos y escudos balísticos”, precisó.

Además, propuso “mayor y mejor articulación con los gobiernos locales que son los que conocen a fondo las problemáticas de sus territorios. Y fortalecer la inteligencia en el Servicio Penitenciario con un Centro de Análisis de Información Penitenciaria y trabajar en la reforma de esta área”.

“También planteamos fortalecer el servicio post penitenciario. ¿Qué hacemos con los diez mil presos que cuando salen en libertad condicional no tiene ningún tipo de control ni seguimiento por parte del Estado y cómo hacemos para que se reinsertan socialmente?”, añadió.

“Necesitamos que se despolitice la seguridad, acá se hizo una campaña con Paz y Orden, no puede volver a pasar que se juegue con la seguridad de la gente. Tiene que haber un programa, no puede ser que un candidato haga del dolor de la gente un eslogan. Hay que trabajar seriamente”, enfatizó.



HISTORIA REPETIDA

Blanco, quien asistió al encuentro junto al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, lamentó que “en cada Junta de Seguridad hubo un ministro diferente”, y recordó que “durante toda la gestión de Marcelo Sain no hubo forma de que se convoque a esta junta, esto empezó a suceder con Jorge Lagna, donde más que resultados concretos, lo que pudimos evidenciar fue la desorientación y los desacuerdos dentro del Ministerio de Seguridad para conducir la fuerza policial y para tener una política de seguridad integral”.

Y finalizó: “La última reunión fue en septiembre para la presentación de Rubén Rimoldi y su equipo, y ahora estamos en marzo para la presentación de Claudio Brilloni y su equipo”.