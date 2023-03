Fernández ahora dijo que su aspiración no es ser reelecto

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que su aspiración "no es ser reelecto" sino que triunfe el Frente de Todos en los comicios de este año, y señaló que "las PASO son el único camino claro para que todos puedan participar".

En declaraciones a C5N, expresó: "Pido por favor que no vote a la oposición. De la Rúa y Macri eran cambios e hicieron estallar a la Argentina.

"Nosotros podemos tener diferencias pero no son en lo sustancial. Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción seré yo y si hay una mejor opción, será otra", subrayó el presidente.

En tanto, volvió a apuntar contra la Corte Suprema y aseguró que existe un "conflicto de poderes" con el máximo tribunal, a la vez que reiteró su defensa sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Las causas contra Cristina son un disparate", enfatizó, y reiteró que la ex mandataria es "inocente".

"Me preocupa mucho que no defendamos la inocencia de Cristina Kirchner, que es una cosa muy distinta que discutir la proscripción. Para muchos es muy importante que sea candidata y eso es indiscutible", recalcó.



UN HOMENAJE

Ayer, el presidente expresó su "gratitud eterna" al personal de salud que combatió a la pandemia de la Covid-19 durante un acto de homenaje a los profesionales del sector al cumplirse tres años de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país.

Lo dijo en el cierre del encuentro nacional "Un país, una respuesta", que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Con la pandemia nos involucramos todos, pero para con en el personal de salud solo guardaré una gratitud eterna. En terapia, los médicos, enfermeros y kinesiólogos estuvieron exponiendo sus vidas. Estamos en deuda con ustedes y es lo menos que podemos hacer. Para un presidente es difícil hablar de este tiempo que nos tocó vivir", señaló Fernández.

En un acto que compartió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el mandatario recordó que en febrero de 2020 estuvo en Europa con varias personalidades y "una líder europea me preguntaba por el virus, porque había muy poca información".

"Me advirtió que el virus podía tener consecuencias muy graves, daños a la economía. Esa líder era (la por entonces canciller alemana) Ángela Merkel, en una cena que tuvimos. Al llegar a Buenos Aires hablé con (el exministro de Salud) Ginés (González García) y me dijo que había que estar atentos", recordó.

"A las dos semanas de haber venido de Europa la pandemia estaba impiadosa. En España, en Italia, no sabían cómo controlar los casos y se veían imágenes tremendas", repasó.

"Luego (el virus) llegó a la Argentina y pedí que armaran un equipo médico para ver de qué se trataba. Y se logró con grandes médicos que lo hicieron desinteresadamente y ninguno cobró un centavo por asistirme", agregó el jefe de Estado.

Fernández se refirió también a la necesidad de producir "alimentos para que lleguen a barrios carenciados" y en ese sentido distinguió a las Fuerzas Armadas, que "trabajaron como nunca y llegaron a todos los rincones" del país. (Fuente: Télam).