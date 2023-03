¡Ganó de visitante después de 22 partidos! Triunfazo de Atlético por 2 a 0 ante Riestra

Atlético de Rafaela le ganó en la calurosa tarde del viernes porteño al Deportivo Riestra por 2 a 0, en uno de los cotejos que abrieron la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional.



El equipo albiceleste se quedó con los tres puntos gracias a la gran figura de su arquero, Marcos Peano, vital para mantener el cero en el arco, y los goles de Manuel Ignacio Lago, a los 35 de la primera parte, y de Claudio Bieler de penal, a los 50 del complemento.



Sobre el cierre del encuentro el conjunto local se quedó con diez por la expulsión de Gonzalo Bravo, tras una grosera infracción sobre Gonzalo Ríos.



Con este resultado, el conjunto dirigido por Ezequiel Medrán llegó a los 10 puntos en cuatro presentaciones y se mantiene invicto en el certamen con tres triunfos y un empate.



La “Crema” llevaba 22 partidos sin ganar de visitante, con registro de la última alegría en septiembre de 2021. Le ganó por primera vez en el historial a Riestra (1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas) y le quitó al ‘Malevo’ la racha que mantenía en su estadio de 11 juegos sin caídas.



PEANO, CLAVE PARA SOSTENERLO



En la primera parte, el juego lo propuso Riestra que se mostró ordenado en el fondo y más simple con el manejo de la pelota. Marcos Peano fue magnífico y le permitió a la ‘Crema’ mantener el arco en cero. Con el correr de los minutos el elenco rafaelino se fue acomodando y tuvo las suyas con pelotas largas para Lago, que fue lo más desequilibrante en ofensiva para los rafaelinos. Tuvo contundencia y en una de las pocas se encontró con la apertura del marcador por intermedio del exSan Martín de San Juan que ‘amortiguó’ un remate tenía destino de arco, se acomodó y definió para dejar sin posibilidades a Franco Agüero.



LO FUE LLEVANDO Y LO LIQUIDÓ



Con el gol, el local se ‘pinchó’ y ya no llegó con tanta claridad al arco de Peano. El ‘Ogro’ Fabbiani movió el banco para poner gente fresca en el medio campo e intentar marcar diferencias desde lo físico. Atlético se replegó bien y volvió a mostrarse firme en el fondo. El local tuvo que recurrir a pelotazos y tuvo algunas aproximaciones pero con pelota parada.

En 45 minutos Gonzalo Bravo le pegó un patadón a Gonzalo Ríos y se ganó la roja, dejando a su equipo con uno menos para el final del encuentro.

En la adición, el árbitro Llobet no vio una clara mano en el área de Riestra pero sobre los 49 no tuvo opción de sancionar la pena máxima ante la falta que recibió el ingresado Laméndola, que fue derribado dentro del área. El ‘Taca’ Bieler se encargó de la ejecución del penal y cerró la tarde con un 2-0 en favor de Atlético.



LO QUE VIENE



Atlético de Rafaela tuvo un gran comienzo de temporada 2023 y con el triunfo de ayer por 2-0 ante el Deportivo Riestra cortó con la ‘mufa’ de visitante, dejando atrás 22 partidos sin poder sumar de a tres en terreno ajeno.

La próxima presentación para el elenco que conduce Ezequiel Medrán será el viernes 10 de marzo a las 21hs en el Monumental de barrio Alberdi ante Ferro Carril Oeste, compromiso correspondiente a la fecha 5 de la zona B.

Posteriormente visitará a Gimnasia de Jujuy, el viernes 17 y una semana después recibirá a Quilmes.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



DEPORTIVO RIESTRA: Franco Agüero; Diego Magallanes, Jorge Benítez, Eric Tovo y Tomás Villoldo; Gaspar Iñiguez, Matías Zaninovic, Leonardo Landriel y Martín Batallini; Milton Céliz; y Lázaro Romero. Suplentes: Carlos Morel; Yeison Mena Murillo, Lucas Chaparro, Ramón González Herrero DT: Cristian Fabbiani.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Delgadillo; Ignacio Lago y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Cristian Llama, Bautista Tomatis. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el primer tiempo: 35m Manuel Ignacio Lago (AR).

Incidencia: Expulsado 45m ST Gonzalo Bravo (DR), roja directa.



Cambios: Inicio ST Antonini x Iñiguez, Gonzalo Alarcón x Zaninovic y Samuel Portillo x Batallini (DR); 7m Matías Fissore x Soloa y Thobías Arévalo x Luna (AR), 10m Gonzalo Bravo x Landriel (DR), 21m Agustín Bravo x Delgadillo (AR), 25m Jonatan Goya x Villoldo (DR), 33m Nicolás Laméndola x Portillo y Gonzalo Ríos x Lago (AR).



Amarillas: Jorge Benítez, Franco Agüero, Gonzalo Alarcón (DR); Alex Luna, Thobías Arévalo, Claudio Bieler (AR).



Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Mariano Ascensi y Guido Córdoba.

Cuarto: Cristian Cernadas.