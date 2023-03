El operativo clamor por Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Agrupaciones oficialistas se reunirán el próximo 11 de marzo, en la ciudad de Avellaneda, para comenzar oficialmente el operativo clamor sobre la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

El acto tendrá formato de plenario de la militancia kirchnerista y se llevará a cabo a las 16:00 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, ubicada en la calle Ramón Franco 5050.

El objetivo final es que la vicepresidenta revise su decisión de no ser candidata a nada este año, algo que había anunciado tras ser condenada en diciembre pasado a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por delitos contra la administración pública en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Ayer se difundió la convocatoria al plenario, que tiene como eslogan "Luche y vuelve", una frase que remite al final de la proscripción del ex presidente Juan Domingo Perón, previo a la victoria electoral de 1973.

La fecha elegida no es casual, ya que el 11 de marzo se cumplen 50 años del triunfo de Héctor Cámpora, quien luego renunció para que se volvieran a convocar a elecciones y ahí sí pudiera presentarse y ganar Perón.