Unión le ganó a Estudiantes, Colón visita hoy a Gimnasia

Unión le ganó a Estudiantes de La Plata por 2-0 y momentáneamente se aleja de las últimas posiciones de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En los primeros minutos del partido reinó la igualdad entre ambos equipos. Se compartieron la tenencia de la pelota y las llegadas al arco rival, pero el local de a poco parecía ir tomando la ventaja en el terreno.

Hacia el cierre de la primera etapa, Unión dominó más la pelota y tuvo la iniciativa a la hora de atacar. Estudiantes por su parte intentó hacerse fuerte en defensa y quedó bien armado para salir de contra y golpear, estilo que quizás no está acostumbrado a tener.

En el segundo tiempo se vio la misma dinámica que en el primero, con Unión decidido al ataque y un “Pincha” complicado y con varios errores.

De tanto insistir, el local llegó al primer gol. Fue a los 6 minutos de la complementaria y lo anotó Oscar Piris. El tanto se produjo luego de un centro que llegó desde el costado derecho de ataque “Tatengue”, y que luego de varios rebotes, le equedó al defensor sobre la línea y solo tuvo que empujarla dentro.

Unión aprovechó su momento y no se contentó con un solo gol, fue en busca del segundo y lo consiguió. La amplitud en el marcador llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, de la mano de Imanol Machuca.

En el otro encuentro de ayer, Sarmiento de Junín goleó 4-1 a Rosario Central con goles de Javier Toledo (70m), Carlos Quintana e/c (79m), Lucas Melano (83) y Lisandro López (88m). Para el Canalla, Gino Infantino (7m) había puesto el 1-0 parcial.



COLÓN EN EL BOSQUE. Gimnasia de La Plata será local este sábado ante Colón de Santa Fe, que tendrá a Néstor Gorosito en el banco de suplentes, por la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido comenzará a las 17, con transmisión de TNT Sports.



RIVER VISITA A LANÚS. River Plate enfrentará este sábado a Lanús, uno de los punteros, con la meta de volver a la victoria y recuperar su mejor versión futbolística, luego de la dolorosa derrota ante Arsenal en el Más Monumental. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, desde las 19.15, será controlado por Darío Ceballos y televisado por ESPN Premium.



OTROS JUEGOS: 17hs Platense vs Central Córdoba, 21.30hs Atlético Tucumán vs Banfield, 21.30hs Newell's vs Barracas Central.