La rafaelina Virginia Borgna fue premiada como la 'Mujer Inspiradora' de la Provincia

La Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras actividades (Fececo) de la provincia de Santa Fe realizó el jueves la entrega del Premio Mujer Empresaria 2023, que tuvo entre sus ganadoras a la artista y emprendedora rafaelina, Virginia Borgna. "Esta distinción tiene como objetivo la motivación de la mujer en el mundo empresarial, reconociendo su trayectoria y proyectos que incentiven la actividad PYME. Por ello, está destinada a destacar a aquellas mujeres empresarias que han logrado la sustentabilidad en el tiempo de sus emprendimientos, que hayan realizado un aporte al posicionamiento de género y que hayan destacado por su condición de liderazgo empresarial, social y/o gremial", explicó la entidad organizadora durante la ceremonia que se llevó a cabo en su sede de Santa Fe.

Borgna, quien fue nominada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), se impuso en la categoría Mujer Inspiradora, en la que también estaban nominadas Marcela Zeballos por Santa Fe, Melisa Besuzzo por La Criolla, Paula Spies por Esperanza, Selva Ana Brunelli Miretti por Sunchales y Zulma Pividori por Avellaneda.

"Que difícil poder poner en palabras y ser lo suficientemente agradecida en este momento ante tanto cariño recibido, tantas palabras lindas y tanto reconocimiento. En primer lugar agradecer al @ccirr_rafaela por la nominación, ellos vieron en mi algo que ni yo soy capaz de ver. Gracias por la confianza", subrayó la joven rafaelina en sus redes sociales tras recibir la distinción.

Con los títulos de profesora de Educación Física y Lic. en Educación Física y Deportes, Borgna apostó como emprendedora con VG Fit Club, una escuela de baile y comedia musical que funciona en su local de avenida Santa Fe 1.158. "Gracias infinitas a mi amiga y hermana @emimuriel por estar en el minuto a minuto por alegrarse de mis logros de forma tan sincera y genuina, por esta descripción que espero ser un tercio de todo lo que escribió, y por sobre todo alentarme a seguir, a emprender, por animarme a estar siempre en la búsqueda constante y desafiarme todos los días un poco más. Por ser mente y alma en fit club tanto como yo, gracias", agregó Borgna sin disimular su emoción. "Y un gracias inmenso a toda la gente hermosa qué pasa por fit club, alumnos, familia, amigos…ellos son los que me INSPIRAN y desafían cada día un poco más", subrayó a modo de reconocimiento para quienes se sumaron a su iniciativa.

Precisamente Emilia Muriel, realizadora audiovisual, dedicó un emotivo mensaje -que recibió numerosas adhesiones- para felicitar a Borgna. "Inspiración: estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc., especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Entré a Google porque quería chequear si el significado de inspiración era el mismo que yo tenía en mi cabeza cuando me puse a pensar en qué escribir. No se si el significado de Virgi Borgna aparece en Google, pero por las dudas lo voy a escribir yo", dijo para después enumerar las cualidades de la flamante "Mujer Inspiradora" santafesina:

1. Torbellino de alegría, de música, de amor, de paciencia, de pasión, de luz, de inquietudes, de sabiduría.

2. Persona capaz de involucrarse en cientos de proyectos en un mismo año (o mes, o días😂).

3. La responsable de sacarnos millones de sonrisas, muchas veces haciendo “sólo su trabajo”.

4. Persona generosa, capaz de encontrar en el otro, una magia, don, talento, que sólo ella es capaz de ver.

5. Inspiradora, como hija, como hermana, como nieta, como amiga, como jefa, como compañera, como alumna, como profe, como emprendedora.

Y la madre de Virginia Borgna, la ex directora de la Escuela Municipal de Música, Roxana Mondino, dejó sus impresiones: "Así, con esa energía arrasadora, con ese espíritu incansable y la firme convicción de que con voluntad y trabajo los sueños pueden concretarse. Así, con una mente creadora y abierta a transitar nuevos caminos. Así, siempre enfrentando nuevos retos y aceptando nuevos desafíos. Así es ella, un torbellino de ideas en constante movimiento". "No hay dudas que este reconocimiento es un premio a la mujer INSPIRADORA que todos conocemos. Sólo nos resta agregar el enorme orgullo que sentimos como familia por cada uno de tus logros", agregó.

Virginia Borgna representará a Fececo y a la Provincia de Santa Fe en el certamen nacional "Mujer Empresaria" que organiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un galardón que busca motivar la participación de las mujeres en el mundo empresarial y, reconocer su trayectoria y sus proyectos en la actividad pyme. Compartirá esa representación junto a la esperancina Agustina Massi, quien recibió la distinción en la categoría "Mujer Empresaria Pequeña Empresa" y a la santafesina Silvia Klingler, quien obtuvo el premio como "Mujer Empresaria Mediana Empresa".

En este sentido, cabe acotar que en "Pequeña Empresa" estaban nominadas Graciela Cicarilli por Santa Fe, Melina Brasca por La Criolla, Mariela Ruiz Díaz por Rafaela, María de las Mercedes García por Reconquista, Agustina Massi por Esperanza, Silvana Chiarella por Sunchales, Mariana Herzog por Progreso, Mabel Dolzani por Avellaneda. Y en Mediana Empresa la lista de postulantes estaba integrada por Mónica Senn por Hersilia, Silvia Klingler por Santa Fe, María Laura Grosso por Rafaela, Sofía Traberso por San Jorge, Patricia Collino por Sunchales, Carolina Ebeling por Progreso.

Durante el acto, el presidente de Fececo, Eduardo Taborda, felicitó a todas las mujeres que fueron nominadas y distinguidas: "Es muy valioso que puedan llevar adelante un trabajo en conjunto para comandar empresas y proyectos, incluso hoy con los mismos cargos jerárquicos, pero ellas tienen la ventaja de ser quienes engendran nuestros hijos y sostienen nuestras familias. Son un timón que, además de cumplir un rol fundamental en la familia, tienen aún más y se convierten en grandes empresarias y dirigentes", expresó.

El encuentro contó con la presencia de funcionarias y funcionarios provinciales de diferentes ministerios, entre los que pueden mencionarse la secretaria de Políticas de Género María Eva Bellini, el secretario de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, la subsecretaria de Gestión de Proyectos y Cooperación Estratégica del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Ojea Creepy y la Directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, la rafaelina María Betania Albrecht.