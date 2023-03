"Hemos concretado más del 70% de lo que muchos suelen llamar promesas"

SAN VICENTE. - Desde el Municipio local se difundió que el intendente, Gonzalo Aira, encabezó el pasado miércoles, en el Salón Auditorio de la Casa de la Cultura, el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Vicente, correspondientes al Período 2023.⁣

⁣En el inicio de su discurso, sostuvo: "Quiero dar inicio reconociendo a quienes nos acompañan, En primer lugar, a los integrantes de mi equipo de trabajo, a los concejales de la localidad que hoy renuevan su compromiso para con su tarea, a los representantes de los medios de comunicación y al público en general".⁣

⁣Y continuó: "He escuchado decir en este último tiempo que las estadísticas nos cuentan historias y las últimas investigaciones hablan del poder de las historias para transmitir conocimiento. Es por eso que elijo para este inicio tan particular, hacer un resumen de lo realizado hasta el momento en nuestra gestión, pero tomando como base la evidencia, partiendo de información certera que nos brinda nuestro primer⁣ relevamiento social realizado en el mes de agosto de 2022, cuyos datos están disponibles desde hace algunos meses pero elegimos darlos a conocer en esta fecha, acompañados por las acciones que dan cuenta del abordaje respetuoso y a conciencia que hemos hecho de su análisis. De esta manera, iré recorriendo los diferentes ejes temáticos que lo componen detallando aspectos puntuales de cada uno de ellos" remarcó el mandatario.⁣

⁣En la oportunidad, destacó: "Como corresponde, comenzaré mencionando a la población, que de acuerdo a las inferencias realizadas, San Vicente ronda hoy los 7500 habitantes. Lo que implica un crecimiento de más del 20% en los últimos 12 años.⁣ Este dato no debe ser analizado de manera individual sino que⁣ se vuelve fundamental vincularlo con otros temas de relevancia⁣ como lo es el acceso a la vivienda. En base a esto, las estadísticas⁣ nos muestran con claridad que un 76% de la población tiene⁣ acceso a la vivienda propia, siendo que el restante porcentaje se⁣ encuentra alquilando u ocupando alguna propiedad en calidad⁣ de préstamo o similares. Esta información sólo ratifica con evidencias lo que se ha venido detectando desde hace ya algún tiempo como una problemática a abordar y por ello el primer proyecto que se elevará al concejo en el año 2023 es el correspondiente a la compra de suelo para el agregado de la infraestructura necesaria que permita posteriormente la construcción de viviendas".⁣

⁣Por otro lado, el intendente detalló: "En cuanto al segundo de los ejes, la producción, San Vicente mantiene su impronta industrial (considerando los diferentes sectores y actividades que lo componen) presentando un alto porcentaje de la población económicamente activa vinculado a ella, seguido por el comercio y los servicios públicos. Se destaca además que en el trabajo informal priman las actividades domésticas y de cuidado de personas.⁣ El dato más preocupante es la incipiente tasa de desocupación⁣ que es producto de las políticas nacionales que hoy rigen al país⁣ y que son un reflejo de lo que ocurre en todo el territorio⁣ argentino. En tal sentido se ha trabajado sobre esta temática con⁣ diferentes acciones:⁣

● Programa de microcréditos.⁣

● Formación continua.⁣

● Adhesión a programas provinciales y nacionales.⁣

● Abordaje social de las necesidades urgentes.⁣

● Creación y fortalecimiento de la bolsa de empleo.⁣

● Vínculo y articulación con las industrias y los⁣ emprendedores locales.⁣

● Avances en el proyecto para la construcción y puesta en⁣ marcha del Parque Industrial".⁣

⁣

En el mismo sentido, sostuvo: "Un tercer eje que siempre debe preocuparnos y ocuparnos es la educación. Más allá de los porcentajes distribuidos por nivel, que dan cuenta de que un 24,29% de la población solo cuenta con el nivel primario finalizado, un 17,5 completó el secundario y un 18,55% el nivel superior, lo que hoy requiere de nuestra atención es la situación actual vinculada a la deserción, especialmente en el nivel secundario, por los motivos que la generan (necesidad de buscar trabajo, falta de interés y otros, como el bullying y/o la violencia escolar). Es por ello que hemos decidido generar acciones y programas tendientes a acompañar a nuestros niños, jóvenes y adultos a lo largo de toda su escolaridad promoviendo diferentes alternativas para ellos". ⁣

⁣

Y luego indicó: "Son ejemplos de ello:⁣

● Continuidad del programa San Vicente Capacita⁣

● Incorporación de San Vicente a la Asociación Internacional⁣ de Ciudades Educadoras⁣

● Programa de Apoyo Educativo Municipal en el CiC⁣

● Conformación del Equipo interdisciplinario de⁣ acompañamiento a las trayectorias⁣

● Proyección del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico municipal.⁣

● Nuevo programa municipal de talleres culturales, que⁣ refuerza lo realizado en años anteriores presentando una⁣ propuesta renovada y acorde a las necesidades.⁣

● Institucionalización de la Semana de la ciencia como uno⁣ de los eventos municipales de desarrollo anual.⁣

● Programa Municipal de Becas de Nivel Superior⁣

● Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores⁣ (PEPPA).⁣

● Remodelación y puesta en valor del nuevo edificio del⁣ Jardín Maternal Municipal “Miguitas de Ternura”⁣ presentado además el proyecto para su inclusión en el Plan⁣ Nacional de Primera Infancia".⁣

⁣

También manifestó: "Llegamos así al cuarto de los ejes, la salud, que en San Vicente constituye un hito cuyo abordaje ha sido tema de preocupación para este equipo desde hace mucho tiempo. Es fundamental en este sentido recordar que nuestro SAMCo local, la institución de salud pública que centraliza la atención de la comunidad y parte de la zona, no es una dependencia del municipio. Sin embargo, y atendiendo a las carencias que se presentan por⁣ la no intervención en tiempo y forma del estado provincial, es la⁣ propia Municipalidad quien toma la decisión de abordar las⁣ problemáticas que derivan de ello, dando respuestas dentro de⁣ sus posibilidades, entendiendo que pese a los muchos esfuerzos⁣ que se realizan, no se tiene plena injerencia en su manejo. Por este motivo, y trabajando con la dirección de la entidad, se⁣ han sumado otras estrategias, proyectos y acciones como las⁣ siguientes:⁣

● Intervenciones periódicas y sostenidas en el SAMCo local⁣, con personal de la municipalidad.⁣

● Organización de un nuevo sistema de guardias nocturnas⁣ activas semanales e incorporación de un cargo de⁣ enfermera de 40 hs semanales con fondos de la⁣ municipalidad.⁣

● Anexo de la especialidad de ginecología y obstetricia.⁣

● Fortalecimiento del equipo de la Subsecretaría de⁣ Desarrollo Social, Salud y Equidad.⁣

● Puesta en funcionamiento del CIC y proyección de nuevas⁣ acciones articuladas con el SAMCo local como lo es el⁣ abordaje comunitario en salud a través de la incorporación⁣ de dos enfermeras que realizan atención primaria.⁣

● Organización del servicio de ambulancia y choferes para⁣ viajes programados y urgencias.⁣

● Solicitud de una nueva Ambulancia de alta complejidad y⁣ nuevos cargos.⁣

● Abordaje integral para jóvenes, que requieren⁣ acompañamiento en la resolución de diferentes⁣ problemáticas, ofreciendo espacios productivos e⁣ inclusivos".⁣

⁣Y destacó: "Además de ello, no se ha descuidado lo correspondiente a la infraestructura y los servicios de la ciudad. Para ello:⁣

● Se adquirió maquinaria por más de $80.000.000⁣

● Recambio de más de 70% de luminaria, colocando LED,⁣ teniendo como objetivo alcanzar el 100% en 2023.⁣

● 100% preensamblado, restando terminar la obra la EPE en⁣ el sector sureste.⁣

● Más cuadras de pavimento en nuevos barrios.⁣

● Más cuadras de cordón cuneta.⁣

● Nuevas viviendas en lote propio.⁣

● Más del 75% de la red domiciliaria de desagües cloacales⁣ finalizada.⁣

● Nuevos juegos en plazas y paseos⁣.

● Remodelación del paseo de la salud.⁣

● Refuncionalización de la fuente del centenario.⁣

● Proyección de la remodelación de la Plaza Marene, a⁣ comenzar en los próximos meses.⁣

● Avances en obra del SUM, asadores y construcción de la⁣ garita en paraje Los Sembrados.⁣

● Puesta en valor del edificio utilizado por el área de tránsito.⁣

● Inicio de las obras para la ampliación del edificio municipal.⁣

● Remodelación e incorporación de nuevos espacios en la⁣ plaza Hipólito Yrigoyen (paseo de artesanos, juegos⁣ inclusivos).⁣

● Colocación de infladores en la vía pública.⁣

● Arreglos y puesta en valor de diferentes monumentos,⁣ edificios y espacios públicos.⁣

● Puesta en marcha de un plan de acción vinculado a⁣ intervenciones de medio ambiente con una mirada⁣ transversal de su abordaje.⁣

● Ampliación de la agenda cultural con nuevos eventos de⁣ relevancia y con talleres que han generado gran impacto a⁣ nivel social por su influencia en la comunidad.⁣

● Diseño de nuevos programas vinculados a la innovación⁣ local, tendientes a alcanzar objetivos a largo plazo que⁣ vinculen a la producción y la educación con el desarrollo de⁣ la comunidad.⁣

● Participación activa en la Red Territorial de Innovación y⁣ Desarrollo del Centro Oeste Santafesino".⁣

⁣Y concluyó: "Dicho todo lo anterior, que sólo es un resumen de los avances cotidianos, me resta afirmar que nos comprometimos a realizar un cambio de paradigma en la toma de decisiones, un proceso que para nosotros debía estar basado en la evidencia real para que la respuesta a las necesidades de la comunidad sea genuina. Lo hemos logrado y vamos a darle continuidad porque no deja de ser un ejemplo más de que para este intendente y su equipo⁣ de trabajo, la palabra empeñada, se debe respetar. Porque los discursos no son meras conjugaciones de palabras, son las ideas visibilizadas a través de la voz que van marcando nuestras metas completas. Las mismas que estando escritas en la plataforma presentada para las elecciones del 2021, nos permiten ratificar hoy que, a un año y 3 meses de haber asumido, hemos concretado más del 70% de lo que muchos suelen llamar “promesas de campaña”. Sin más, deseo que sea un nuevo año de trabajo conjunto que⁣ tenga como objetivo máximo el bienestar de los sanvicentinos y⁣ el crecimiento de esta ciudad que construimos entre todos".