"Construir un Atlético para todos"

(Por Darío Gutiérrez). - El clima electoral ya se percibe en barrio Alberdi y el mundo Atlético. Este viernes se realizó la presentación de la lista "Identidad Celeste", que tendrá como candidato a presidente a Damián Sudano. Junto a él en la cabecera de la convocatoria a la prensa realizada en el Hotel Toscano, estuvieron Francisco Paravano, Osvaldo Ricotti, José Casco, Luis Ricotti, Daniel Gino y Gabriel Sara.

"La verdad que es un día de alegría para nosotros, primero porque ganamos hace un ratito (en referencia al triunfo ante Riestra), y segundo porque luego de varios años de trabajo llegó el momento de presentar la Agrupación Identidad Celeste por un sueño y un proyecto de un Atlético mejor. Esto no es solamente una Agrupación que se forma por un acto eleccionario, es con una convicción muy fuerte de un club que queremos, que soñamos, y vamos a seguir trabajando cualquiera sea el resultado de las elecciones", manifestó Sudano a modo de introducción.

Luego agregó que "cuando hablamos para todos los socios, no es solamente para los 4.000 actuales, sino que hay que salir a convocar, porque hinchas son mucho más que 4.000. Hay que darle servicios al socio, reactivar la Mutual y sobre eso ya hablamos con el INAES. Además, las disciplinas tienen que interactuar con el club y el club con las disciplinas, muchas de ellas están aisladas y no es la idea. Tienen que participar activamente porque es lo que genera vida social".

Siempre dentro de la presentación de sus proyectos, mencionó que "en el fútbol vamos a armar una subcomisión ampliada delineando las políticas del club desde infantiles hasta fútbol profesional. En infantiles hay cada vez menos chicos, muchos son hinchas de Atlético que van a clubes más céntricos porque no tenemos traslado al autódromo, y es primordial resolver ese tema.

"Inferiores tenemos que profesionalizarlo porque es el mayor capital, no solo en la generación de recursos, sino también en disfrutarlo en el equipo profesional. Antes competíamos en AFA en zona campeonato, todos esos jugadores que se generaron en aquella época se fueron perdiendo por las campañas posteriores con 30 refuerzos, como se dio en un año calendario. Y en captación hay que salir a buscar a los chicos, no esperar que los chicos vengan".

Sobre el plantel profesional, acotó que "queremos mantener procesos de dos o tres años, con base de jugadores del club y con cuatro refuerzos, pero dentro de ese proceso. Los dos grandes logros de Atlético fueran de esa manera, es la única manera de poder competir".

En cuanto al automovilismo, inicialmente se refirió a la "necesidad de la repavimentación del circuito y poder ampliar la llegada de categorías nacionales", concluyendo su presentación con "los invitamos a este sueño de construir un Atlético para todos, que nos convoque a todos en construir un club mejor".



"ESTAMOS SORPRENDIDOS"

Ya cuando se permitieron las preguntas a la prensa, ante la consulta de este diario sobre una opinión del proyecto sobre el nuevo estadio presentado por el Consejo Directivo el jueves, Sudano respondió que "estamos sorprendidos, primero porque escucho que hace tres años que están trabajando en ese proyecto. Y la mayoría no lo conocemos, no sabemos si los socios quieren trasladar el estadio, si se quieren ir del barrio. No recuerdo que se haya realizado una Asamblea para pedirle al socio si estaba de acuerdo. Preocupados porque no sabemos qué significa, quien es el privado, quien va a realizar el desarrollo inmobiliario y si se licitó o no. Seguramente pediremos el convenio para verlo y ponerlo a consideración de todos los socios, y que sea lo mejor para el club. En si la presentación es hermosa, el video es divino, pero no está claro como se va a llevar adelante".

No obstante, el candidato no dejó pasar la oportunidad para expresar que "es raro que un día antes que hacemos la presentación de lista salgan con este convenio, que la verdad no tenemos opinión formada porque no sabemos de lo que se trata, esperemos que cuando lo pidamos nos lo puedan dar, porque últimamente no estamos teniendo respuestas, como con el padrón por ejemplo".

Justamente sobre ese tema del padrón, Sudano manifestó que "creemos que están en condiciones de votar 2.100 socios", aunque también expresó su disconformismo en que aún no se hayan establecido las fechas formales de elecciones y Asamblea.

Más adelante, volviendo sobre las necesidades del club, acotó que "nosotros también pensamos en un club a 20 o 30 años, pero lo vamos a discutir con el socio, para ver qué quiere. Atlético tiene hoy muchas necesidades, hay disciplinas que tienen que vender pollos para poder mantenerse y no tienen espacios para realizar sus torneos, en inferiores los chicos tienen para comprarse la ropa".

También sus compañeros de lista expusieron sus ideas. Por ejemplo Osvaldo Ricotti hizo referencia en cuanto al automovilismo a la necesidad "de volver a utilizar el kartódromo que está casi abandonado", impulsando allí "una academia de pilotos con chicos".



SOBRE LAS INFERIORES

Luego, Francisco Paravano se refirió más puntualmente al tema del fútbol amateur. "Ya estuvimos en su momento trabajando en inferiores. No somos los dueños de la verdad, pero siempre fue con la idea de mejorar y ha dado buenos resultados. Esos años que se trabajó de manera super profesional, dándole las mejores canchas a los chicos, entrenando con pelotas Adidas, la experiencia demostró que dio sus frutos. En su momento no fue muy visible, pero luego fueron vendidos Werner, Matías Godoy, Leandro Godoy, Pussetto, Copetti, Blondel que cuando nosotros llegamos no era tenido en cuenta y quedaba afuera de los 25 de inferiores en AFA. Pero, lo mismo que con Macagno, discutiendo con los técnicos fueron incluidos, porque nuestro trabajo también es tomar decisiones. Con todos esos jugadores entraron muchos millones de dólares al club, para sostener estas campañas de tantos refuerzos".

No obstante, "Pancho" destacó que "hay gente trabajando muy capaz, como Gonzalo Delbono, pero plantearemos nuestra idea eligiendo a Delbono u otro, hablaremos con él y defenderemos nuestro proyecto".

Dentro del aspecto dirigencial y las relaciones, Sudano puntualizó que "hay que ir todos los martes a las reuniones de AFA, falta gestionar la divisional. Sabemos de la buena relación con Chiqui Tapia, pero creemos que se está fallando en ese aspecto".

Como cierre, hizo referencia a que "yo le quito dramatismo a una elección. Ellos (por el Consejo Directivo) creen que es lo mejor para el club y nosotros tenemos otras ideas. Lo mejor es que los socios elijan".