CRAR tiene punto de partida en el TRL visitando a Tilcara

El Círculo Rafaelino de Rugby comenzará este sábado su participación en el TRL 2023 de segunda división, en su visita a Tilcara de Paraná. El partido principal de se disputará desde las 17 en el predio del Quincho de la Ruta 18, con el arbitraje de Joaquín Zapata. La reserva se iniciará a las 15.15 (Federico González el árbitro) y la pre-reserva a las 13.30 (Jorge Pared).

CRAR en este nuevo ciclo con Alejandro Chiavón como Head Coach, disputó un partido amistoso durante la pretemporada, el pasado sábado en Rosario ante Universitario con una ajustada derrota por 31 a 26. El Verde tendrá en este primer partido un quince inicial con mayoría de jugadores jóvenes, sobre todo en el pack de forwards. El tercera línea Mariano Ferrero, categoría 91, es el jugador de mayor experiencia.

Desde lo posicional los datos salientes pasan porque irá Santiago Kerstens como apertura, mientras que Esteban Appó, que fue el medio scrum de las últimas temporadas, será wing y como medio estará Augusto Cesano.

La formación: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis – 3 Jonatan Viotti; 4- Augusto Zimmermann, 5- Ignacio Sapino; 6- Gastón Kerstens, 7- Manuel Mandrille y 8- Mariano Ferrero; 9- Augusto Cessano y 10- Santiago Kerstens; 11- Leonardo Sabellotti, 12- Juan Nicolás Imvinkelried (c), 13- José Francone, 14- Esteban Appó; 15- Jerónimo Ribero.



RESTO DE LA FECHA

Provincial vs. Alma Juniors, Carlos Poggi; La Salle vs. Los Caranchos, Lucas Palacios; Tilcara vs. CRAR, Joaquín Zapata y Universitario de de Santa Fe vs. Jockey de Venado Tuerto, Facundo Gorlla. Libre: Logaritmo.