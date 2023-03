Elecciones en la Crema: se presenta la lista opositora

En este 2023, en el próximo mes de abril, Atlético de Rafaela tendrá por segunda vez en toda su historia elecciones. Al oficialismo que encabeza Silvio Fontanini, y que no seguirá siendo el presidente (su reemplazo sería Diego Kurganoff) se le presentará una lista opositora que será encabezada por Damián Sudano.

Este viernes se realizará la presentación de la lista ‘Identidad Celeste’ y se conocerán los otros nombres que acompañarán a Sudano, candidato a presidente y a Francisco Paravano, candidato a vice.

El lanzamiento tendrá lugar este viernes a las 19.30 hs. en el hotel Toscano.

“Somos Identidad Celeste. Compartimos el modo de vivir, pensar y sentir la institución Atlético de Rafaela. Construyamos una nueva identidad, articulando pasado, presente y futuro”, indica el principal eslogan de la campaña.

En lo que respecta a la Asamblea, aún no tiene fecha confirmada y no se produjo el llamado a la misma. Una vez que esto ocurra se presentarán las listas de manera oficial.