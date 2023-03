Atlético busca crecer en su visita a Riestra

Atlético de Rafaela busca consolidarse en este inicio de temporada y este viernes, cuando visite al Deportivo Riestra, buscará una victoria que le permita seguir alimentando la ilusión que se renovó ante el buen comienzo de 2023 que tuvo. Claro está que el conjunto que dirige Ezequiel Medrán deberá dar muestras de crecimiento, de maduración, principalmente en lo futbolístico.



El encuentro, correspondiente a la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional comenzará a las 17:00 hs. y tendrá el arbitraje principal de Fabricio Llobet. Se podrá seguir por TyC Sports Play.



La “Crema” llega tras imponerse 2-1 ante Racing de Córdoba, encuentro en el cuál tuvo un gran primer tiempo. Es por ello que el DT no realizaría demasiadas modificaciones en el equipo inicial. En la semana probó con Federico Torres y Nicolás Delgadillo saliendo Matías Olguín y Nicolás Delgadillo. Resta saber si solo fue una prueba o si hoy estarán desde el arranque. ¿El resto? Se encaminan a ser fija. Marcos Peano en el arco; Fabricio Fontanini y Mauro Osores los centrales y Gabriel Risso Patrón por izquierda. En el medio campo: Ayrton Portillo, Facundo Soloa y Alex Luna junto a Nicolás Delgadillo o Nicolás Laméndola; también pide pista Cristian Llama en ese sector. Arriba: Ignacio Lago y el goleador Claudio Bieler.



El rival. El Deportivo Riestra suma tres puntos; ganó en su única presentación como local, 2-1 a Brown de Adrogué. Tuvo dos salidas y en ambas se volvió con las manos vacías: 1-3 vs Quilmes en el debut y el pasado fin de semana 0-1 vs Estudiantes de Buenos Aires.

El conjunto que dirige Cristian Fabbiani ostenta un récord de 11 encuentros sin caídas como local, con 7 victorias y 4 empates.

Para el compromiso ante la Crema, el DT del 'Malevo' planea realizar algunas modificaciones en el once inicial. Gustavo Fernández cumplió la suspensión y volvería a ser titular en lugar de Milton Céliz o José Montiel. Además, Jonatan Goya o Gonzalo Alarcón podrían reemplazar a Fermín Antonini.



El historial. Atlético y Riestra se enfrentaron en cuatro oportunidades y la Crema nunca le pudo ganar. Son 2 victorias para Riestra y 2 empates.



Las posibilidades formaciones:



DEPORTIVO RIESTRA: Franco Agüero; Diego Magallanes, Jorge Benítez, Eric Tovo y Tomás Villoldo; Milton Céliz o José Montiel, Jonatan Goya o Gonzalo Alarcón, Matías Zaninovic y Leonardo Landriel; Tortuga Fernández y Lázaro Romero. Suplentes: Carlos Morel; Gustavo Benítez, Yeison Mena Murillo, Lucas Chaparro, Magallanes, Gaspar Iñiguez, Gonzalo Bravo, Nahuel Pereyra, Antonini, Samuel Portillo y Martín Batallini. DT: Cristian Fabbiani.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín o Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Delgadillo y Nicolás Laméndola; Ignacio Lago y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Thobias Arévalo, Matías Fissore, Cristian Llama, Bautista Tomatis y Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Mariano Ascensi y Guido Córdoba.

Cuarto: Cristian Cernadas.

Hora: 17.00h

TV: TyC Sports Play.