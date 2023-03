Peñarol goleó a Santa Clara

Dio inicio anoche la segunda fase de la Copa Departamento Castellanos de la Liga Rafaelina de Fútbol y Peñarol logró la clasificación para la siguiente etapa. El equipo de Gustavo Rivarossa se impuso por 3 a 0 como local a Sportivo Santa Clara, con goles de Manuel Bustos, en dos ocasiones (31' y 75'), y el restante de Cristian Arias, de penal (41').

En el partido de la categoría 2011 jugado previamente, igualaron 0 a 0 el local y Atlético María Juana. Por penales clasificó María Juana, 6 a 5.

Cabe acotar que por la Copa Federación, la V azulada jugará el domingo a las 19.30 visitando a Sportivo Rivadavia de San Genaro por el partido de vuelta de cuartos de final (en la ida perdió 1 a 0). Para este encuentro, Bruno Cejas será el juez principal, acompañado por Juan Pablo Giordano y Juan Manuel Borsani de la Liga Rosarina.



LO QUE VIENE

La segunda fase seguirá así: hoy viernes: 21.45 hs. Sportivo Norte vs. Arg. Vila (preliminar 20.30 en 2011, Sportivo Norte vs. Juventud Villa San José), Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente (20.30 en 2011 Defensores de Frontera vs. Brown).

Sábado: 17.45 hs. Belgrano San Antonio vs. Dep. Bella Italia; 18.45 hs. Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Roca.

Domingo: 18.15 hs. Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales; 19.00 hs. Deportivo Ramona vs. Atlético de Rafaela; 19.15hs Deportivo Tacural vs. Independiente de Ataliva, Ben Hur vs. Deportivo Aldao; 20.00hs Libertad de Sunchales vs. San Martín de Angélica.



REFUERZOS EN BEN HUR Y FERRO

El delantero entrerriano Maximiliano Weisheim, oriundo de Hernandarias, se sumó al plantel de primera división de Ben Hur. De 25 años, llega procedente de Atlético Sastre. Hizo inferiores en Unión de Santa Fe, llegando a formar parte de una pretemporada del plantel profesional.

En tanto, Andrés Velazco, que viene de integrar el plantel de 9 de Julio en el ascenso del Regional Amateur al Federal A, fue anunciado como nuevo jugador de Ferrocarril del Estado, retornando al club donde dio sus primeros pasos futbolísticos.