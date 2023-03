RESUMEN DE NOTICIAS

* Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner, será investigado por la Justicia Federal de San Martín por tener un DNI falso. Tras una larguísima disputa entre el fuero federal de San Martín y Comodoro Py, la Cámara de Casación -el principal tribunal penal- resolvió enviar el expediente a la jueza Alicia Vence.



* El ex senador y auditor general Miguel Ángel Pichetto lanzó formalmente su precandidatura presidencial y reafirmó su intención de participar en una gran PASO dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. "Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad", destacó el rionegrino.



* La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia reaccionó con "estupor" ante el discurso del presidente, Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde no escatimó críticas al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema, en particular, a través de un documento que lleva las firmas de su presidente Marcelo Gallo Tagle y de su secretario general Marcelo Peluzzi.



* El gobernador cordobés Juan Schiaretti y el diputado nacional Florencio Randazzo se reunieron ayer en Buenos Aires y acordaron "trabajar en un espacio nacional superador, que promueva el federalismo, la producción y el trabajo".