“Tenemos que mirar hacia el futuro”

Ayer, en la sala de prensa "Leonello Bellezze" del Autódromo Ciudad de Rafaela, se presentó el proyecto institucional, deportivo y urbanístico que prevé construir Atlético de Rafaela.

La conferencia estuvo encabezada por el presidente de la ‘Crema’, Silvio Fontanini, acompañado por el intendente Luis Castellano; el senador provincial Alcides Calvo; integrantes de la comisión directiva de la institución de barrio Alberdi y el representante de los titulares del terreno en donde se proyecta llevar a cabo la mega obra.

Durante la presentación, Fontanini comentó que, desde hace tiempo, el club viene trabajando en la idea de trasladar y centralizar sus actividades deportivas en otro sector, alejado de su actual ubicación, ya que ello posibilitará evitar los inconvenientes lógicos que se presentan cada vez que se concreta alguna actividad convocante en sus actuales instalaciones, las cuales se hallan en un lugar clave del área central de Rafaela.

"Somos y pertenecemos al barrio Alberdi, pero somos conscientes de las dificultades que les ocasionamos a los vecinos y comerciantes de nuestro sector", manifestó.

"Cuando yo era chico, era una aventura llegar al autódromo. Hoy, la gente hace actividades físicas, llega caminando o en bicicleta gracias a que hay pavimento hasta la entrada. Así, el desarrollo urbano se acerca cada vez más al autódromo y con Andrés Boidi iniciamos tratativas con los dueños del campo (que se ubica frente al curvón Sur) para comprar una fracción de 12 hectáreas (se localizan en el sector Noroeste) de un total de 133. En cuanto al resto, les propusimos asociarnos para el desarrollo de un loteo", detalló.

"El propósito es construir un estadio multipropósito para fútbol y otros espectáculos, más un gimnasio cubierto, más un loteo para servicios. A la vez, creemos importante destacar que en el área que se ubica al Sur del canal que cruza el campo se genera la posibilidad de un desarrollo urbano con más de 1.300 lotes para viviendas ", indicó.

"Tenemos que mirar hacia el futuro. Si queremos una Rafaela que convoque a eventos, como varias veces charlamos con Luis Castellano, debemos pensar en un estadio que sea protagonista en la provincia para diversos eventos".



POTENCIAR EL

PERFIL TURÍSTICO



"El futuro no se espera; el futuro se hace", afirmó el intendente Luis Castellano durante la conferencia.

"Lo que se presenta es una mirada hacia la Rafaela de los 150 años. Hoy tenemos un estadio como el de Atlético que está ubicado en el área central, con una de las escuelas más concurridas enfrente, y eso necesita una mirada a mediano y largo plazo para lograr que quienes viven en ese sector tengan la calidad de vida que se merecen", manifestó.

"Con este proyecto no solo generamos el perfil de ciudad turística que estamos buscando sino también una solución, no la única, a tantas familias que necesitan un terreno y no lo pueden comprar. Los equipos técnicos del Municipio y del club mantuvieron charlas para que este desarrollo sea combinado en donde vayamos diseñando cada espacio para que la estrategia de crecimiento tenga un vínculo en todo su entorno", sostuvo.