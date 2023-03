¡Qué Monumental! La ‘Crema’ presentó el proyecto del nuevo estadio Multipropósito

Desde hace unos cuantos años, incrementado con sus incursiones en el fútbol de primera división, se señala que el Monumental de barrio Alberdi no puede estar más allí, en pleno centro de Rafaela. Con el paso del tiempo fue teniendo modificaciones, fue creciendo, se fue agrandando; y ahora, la dirigencia de Atlético dio a la luz el proyecto para la construcción de un nuevo estadio, en cercanías al Autódromo y con fondos que surgirán de un futuro desarrollo inmobiliario. El actual inmueble no se verá afectado a esta obra y los socios deberán definir su destino.



Se trata de la adquisición de un nuevo predio de 12 hectáreas para construir un estadio Multipropósito y un microestadio cubierto en un predio vecino al Autódromo.



En la jornada de ayer se cristalizó lo que se venía diagramando y trabajando en los últimos tiempos y si bien aún esto debe pasar por la próxima asamblea de socios, quienes tendrán la última palabra, los primeros pasos ya fueron dados.



En la mañana del pasado martes 28 de febrero, el presidente Silvio Fontanini, acompañado por el secretario Cristian Canello y el tesorero Daniel Anghilante, llevaron adelante la firma de un Convenio con el representante legal (escribano Del Zoppo) de los propietarios del inmueble. El mismo se encuentra en el sector Nord-Oeste de un campo ubicado al norte de la ciudad, entre calles Padre Corti al Sur, Avenida Italia al Este, Bv Lehmann al oeste y camino de tránsito pesado al Norte.



Para poder financiar dicho proyecto Atlético llevará adelante, conjuntamente con la familia Cohen (propietarios de las tierras, y que residen en Estados Unidos), un desarrollo inmobiliario. Se pondrán a la venta unos 1300 lotes en 121 hectáreas lindantes a las ya adquiridas por Atlético.



También, hacia el Este, se lotearán 20 hectáreas para la radicación de empresas de servicios, aprovechando la cercanía del camino Nº 5 del tránsito pesado.



Una de las cuestiones que aclaró Fontanini en la conferencia de ayer fue que el club no comprometerá su patrimonio actual y que el proyecto de desarrollo urbanístico se encuentra protegido con la figura de un fideicomiso.



El aval político con el que cuenta dicha iniciativa podría facilitar los tiempos de trámites para lograr las factibilidades correspondientes para dichos proyectos inmobiliarios y la próxima semana ya se estarían realizando los primeros estudios.

Nadie se atreve a hablar de plazos pero la intención de la dirigencia celeste es que sea a corto plazo y en pocos años la Crema pueda jugar en su nuevo estadio.



NECESIDADES

Y OBLIGACIONES



En las últimas décadas, la activa participación de Atlético en el fútbol del máximo nivel nacional y la permanente presencia del Autódromo Ciudad de Rafaela en las principales categorías del deporte motor han generado un escenario de distintos problemas actuales y futuros, los cuales deben ser solucionados para que el club y la ciudad sigan formando parte de la elite.

Ante esto, hace tres años comenzó la búsqueda de soluciones, y luego de una ardua gestión se logró la adquisición de estos terrenos y generar el loteo anexo, lo que dará los siguientes beneficios:

– Generar un pulmón entre el sector urbano de la ciudad y el autódromo, permitiendo que las actividades no interfieran en el normal desarrollo de la actividad residencial que genera la ciudad.

– Solucionar las dificultades que el Estadio sufre en la actualidad, ya sea por ubicación (inconvenientes para vecinos y negocios del barrio), capacidad, adaptación a las nuevas reglas del fútbol (plateas, competencias internacionales, VAR), etc.

– Generar nuevos espacios físicos en barrio Alberdi para el resto de las disciplinas.

– Generar para la ciudad alrededor de 1.400 lotes para la construcción de viviendas y área de servicios.

– Construcción de un Estadio Multipropósito y un Microestadio Cubierto, con fácil ingreso y egreso de simpatizantes locales y visitantes, sin necesidad de ingresar al sector céntrico de la ciudad, con accesos claramente diferenciados y comodidades para los asistentes.



El proyecto tan ambicioso para Atlético, y Rafaela misma, no deja de presentar algunos interrogantes. Uno de ellos, es conocer quién hará la gran inversión inicial que depara todo proyecto inmobiliario de dicha envergadura. En la conferencia de ayer estuvo presente el Intendente de la ciudad, Luis Castellano, también el Senador provincial Alcides Calvo. En los últimos tiempos, y no son desconocidas las tantísimas obras que pueden llevar adelante los clubes gracias al aporte político, principalmente del Gobernador provincial. ¿Vendrá de la política? Uno de los nombres apuntados fue el Claudio Tapia. Sin dudas que la buena relación que Atlético tiene con el presidente de AFA podría facilitar algunas cuestiones.