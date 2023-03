FESTRAM rechazó la propuesta de los intendentes

Representantes de intendentes y presidentes comunales y de FESTRAM se reunieron este jueves en Casa de Gobierno, con la coordinación del Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, Psic. José Freyre. Dicho encuentro tuvo que ver con la continuidad de las negociaciones para definir la política salarial del corriente año.

Por la representación paritaria de municipios y comunas, participaron autoridades de Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Sauce Viejo, Tostado, Carlos Pellegrini y Helvecia, quienes trasladaron a los paritarios sindicales una propuesta consistente en un incremento salarial del 32% en tres tramos (18% en marzo, 8% en mayo y 6% en junio) para el primer semestre del año. Los paritarios de FESTRAM consideraron insuficiente el ofrecimiento ya que no cumple con las mínimas aspiraciones, entendiendo que la propuesta debe ser mejorada para que cumpla el objetivo de mantener el poder adquisitivo del salario en la primera parte del año; cuestión esta central para la Federación. La negociación continúa y se llevará adelante una nueva reunión el día jueves 9 de marzo.

Según explicó a LT 10 Jesús Monzón, titular de la mencionada federación, los trabajadores pretenden que las autoridades tengan en cuenta la inflación, que estiman en un 36% hacia junio. “Esperamos que se aumenten los porcentajes y si no, cada uno quedará liberado y hará lo que tenga que hacer”, anticipó, sugiriendo la posibilidad de medidas de fuerza si el gobierno no mejora la oferta.