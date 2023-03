Proyecto de ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en nuestra Provincia

Los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin, de Juntos por el Cambio, enviaron una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales para solicitarle que se reúna de manera urgente este espacio, para tratar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe.

En la misma línea, los legisladores santafesinos enviaron una misiva a la presidenta del Senado de la Nación donde le solicitan la misma celeridad en la conformación de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que lleva un año de retraso.

"La violencia del narcotráfico en Rosario y Santa Fe está superando todos los límites. Echarse culpas entre gobiernos nacional, provincial o entre los diferentes poderes del Estado no ayuda a nadie, pero mucho menos a los santafesinos", afirmó Dionisio Scarpin. En este sentido, el legislador santafesino agregó: "En cada uno de los puntos que venimos solicitando que se trabaje desde hace más de un año, no han avanzado nada. Ni en la mejora de las herramientas de trabajo para la policía santafesina, ni en la dotación de tecnología para la investigación de delitos federales, ni en la presencia de fuerzas federales, ni en el fortalecimiento de la Justicia Federal. Es hora de que dejen de sacarse las culpas de encima y tirarlas al otro, para asumir la responsabilidad que le toca a cada uno".

Por su parte, Carolina Losada, expresó: "El kirchnerismo duerme nuestro proyecto de emergencia en seguridad para Santa Fe desde hace meses y cada día que pasa la situación se pone más crítica. Rosario ya no tiene más tiempo, necesita una respuesta contundente de la dirigencia". La legisladora afirmó que "urge fortalecer nuestra Justicia Federal, pero el Senado está paralizado y bailando al ritmo de las necesidades de la vicepresidenta sentenciada por corrupción".