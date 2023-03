Continúan los operativos territoriales para contener y prevenir el avance del dengue

El Ministerio de Salud y la Dirección de Epidemiología de la provincia confirmaron un aumento de casos de dengue, al tiempo que continúan los operativos territoriales en las zonas con mayor cantidad de contagios para contener y prevenir el avance de la enfermedad.

La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, confirmó que “al día de hoy tenemos 783 casos de dengue, de los cuales 11 son pacientes de otras provincias que consultaron acá, por lo tanto 772 son de la provincia, principalmente con mayor presencia en el departamento General Obligado, que fue el primero que comenzó con casos en Villa Guillermina, Las Toscas, Reconquista, Avellaneda, Tacuarendí, San Antonio de Obligado”, y agregó que “en el departamento 9 de Julio, con Villa Minetti, donde la circulación también va en incremento, por lo que se está trabajando muy fuerte”.

Cudós detalló que “hay otras localidades que comienzan a tener casos que son aislados, pero no son pacientes que hayan viajado: Rafaela, Santa Fe -donde la mayoría de los casos son importados-, Ceres, Recreo y Rosario. En estas localidades se detectan casos, hay gente que viajó pero ya se detectan casos sin antecedente de viaje. No hablamos de una circulación viral extensa, pero sí nos alarma y nos ocupa ante la posibilidad de que surjan mayor cantidad de casos”.

La especialista indicó que “la mayoría de los casos se transcurre con normalidad y no se han tenido casos graves a la fecha”. Asimismo, agregó que “esta situación era de esperarse, tenemos una circulación en ciclos en la región, cada 3 o 4 años aparece un brote de dengue, sumado a que las personas ya se animan a viajar más a lugares donde hay un aumento, como Brasil, Bolivia y Paraguay”.



ABORDAJE

Por otro lado, la funcionaria recordó el modo de trabajo para abordar las distintas localidades: “Cuando hay casos aislados, es decir sin una circulación viral extensa, se hace el bloqueo casa por casa. Son 9 manzanas donde se realiza la búsqueda de febriles, el descacharrado, la limpieza y la fumigación intro y peri domicilio”. “Cuando hay una localidad con muchos casos, como Villa Guillermina o Las Toscas -continuó-, se trabaja en forma de barrido: se realiza fumigación espacial, es decir, cada 3 a 5 días en toda la calle, se le avisa a los vecinos y vecinas, ya que esta fumigación se realiza a primera hora de la mañana o al finalizar la tarde, y para que abran puertas y ventanas de modo tal que el producto ingrese al domicilio. En paralelo se hace el barrido en toda la localidad en búsqueda de febriles y descacharrado”, explicó.



LOS CASOS

Los 772 casos que corresponden a pacientes que viven en la provincia corresponden a personas con residencia en los departamentos General Obligado, Rosario, 9 de Julio, La Capital, San Cristóbal y Vera, y se distribuyen en las siguientes localidades:

* Departamento General Obligado, 724 casos confirmados: Villa Guillermina (317 casos), Las Toscas (245), Reconquista (49), Villa Ocampo (39), San Antonio de Obligado (28), Avellaneda (14), Florencia (12), Tacuarendí (7), Campo Hardy (4), Villa Ana (4), Ingeniero Chanourdie (2), Malabrigo (1), Arroyo Ceibal (1) y El Rabón (1).

* Departamento 9 de Julio, 13 casos confirmados, todos de la localidad de Villa Minetti.

* Departamento La Capital, 9 casos confirmados: Santa Fe (5), Recreo (3) y San José del Rincón (1).

* Departamento Castellanos, 8 casos confirmados, todos de la ciudad de Rafaela.

* Departamento Rosario, 7 casos confirmados, todos de la ciudad de Rosario.

* Departamento San Cristóbal, 6 casos confirmados: Ceres (5) y Huanqueros (1).

* Departamento Vera, 3 casos confirmados: La Gallareta (2) y Margarita (1).

* Departamento Las Colonias, 1 caso confirmado en la ciudad de Esperanza.

* Departamento San Javier 1 caso confirmado en Alejandra.



CHIKUNGUNYA

Mientras, no se registraron nuevos casos de Fiebre Chikungunya. Se confirmaron dos casos de pacientes de Rosario y Santa Fe, con antecedentes de viaje.