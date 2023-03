Repercusiones a favor y en contra

Sobre el discurso que ofreció el intendente Luis Castellano en la inauguración del período de sesiones en el Concejo Municipal, el presidente Germán Bottero expresó que "se hizo una referencia a su mirada política de lo que pasó y de lo que se espera para este año. En lo personal, el tema seguridad amerita una preocupación mayor, ya que se profundizó en lo que se hace, que es insuficiente. Los problemas se acrecientan y me parece que se debe hacer una mirada más comprometida. Este es uno de los puntos más flojos".

En tanto, el demoprogresista, Lisandro Mársico, afirmó que "este es mi octavo discurso como concejal y hace ocho años que vengo escuchando que se tiene que solucionar el tema del transporte público, las bicisendas, controles viales, en donde no hay soluciones. Las obras son importantes, pero hace 8 años que vengo escuchando las mismas deficiencias que tiene la ciudad. Y no habló del tema de los lavacoches. ¿Qué hacemos con ellos? tenemos otra vez la ciudad desbordada de lavacoches, además de los problemas de delitos, aprietes y no se dijo una palabra. Del programa Trayectorias no se habló. O sea, tenemos plata, hacemos obras, algo que está muy bien, pero hay otros problemas que no se pueden solucionar. Entonces, aprovecho para decir que este es el momento para cambiar, después de 12 años y 8 que vengo escuchando lo mismo. Rafaela se merece un cambio y Castellano no se lo va a dar. Por eso creo que hay que mirar otra fuerza política".

Por su parte, el concejal oficialista Juan Senn opinó que "fue un discurso alentador, marcado por la planificación de la ciudad, donde el intendente repasó las obras que se hicieron y las que están en ejecución y las que van a venir. Rafaela está planificada y hay un equipo que gestiona permanentemente para que los recursos lleguen a la ciudad. El intendente dijo también que se va venir un nuevo plan de pavimentación con el cual se llegaría al 85% de pavimento en la ciudad y este es el camino, al igual que con el resto de los servicios, como agua, iluminación, cloacas. La creación del barrio Nº 42 en el norte de la ciudad también es muy importante, donde se siguen sumando soluciones habitacionales. Ese es el progreso que queremos para Rafaela".

Por otro lado, el concejal de JXC, Ceferino Mondino, destacó que "los discursos carecen de validez y terminan siendo palabras sueltas. Por el tema seguridad, hay una falta de gestión e idoneidad a la hora de resolver. No nos olvidemos que el intendente actual es de la línea kirchnerista y me hubiese gustado escuchar un fuerte reclamo al gobierno nacional por la tremenda inflación que estamos viviendo y todas sus consecuencias. Me parece que Castellano quedó atrapado en un método de gestión antigua, que con algunos hechos aislados va a resolver una realidad. Hoy se necesitan 3 patas fundamentales, que es la decisión política de hacerlo, un plan de gestión y equipos capaces y eficientes, en donde creo que es una de las grandes dificultades que tiene la ciudad".