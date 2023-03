Sin grandes anuncios, Castellano inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo

El intendente Luis Castellano inauguró ayer el período de sesiones ordinarias 2023 en el Concejo Municipal de Rafaela con un discurso en el que contempló las principales acciones para el año en materia de educación, producción, empleo, seguridad, obras y ambiente. Sin embargo, no hubo grandes novedades ya que los proyectos mencionados forman parte desde hace tiempo de la agenda pública, aunque están pendientes de realización.

“Rafaela viene transitando un camino de profundas transformaciones, transformaciones en su fisonomía, transformaciones sociales y culturales. Seguir en esa senda, estar a la altura de los tiempos que corren es el desafío que debe convocarnos”, explicó el Intendente ante una sala con varias sillas vacías y, a diferencia de otros años, escasez de representación institucional.

En un mensaje que leyó durante 38 minutos, Castellano remarcó el trabajo que se hará para profundizar la prevención en seguridad a través de nuevas herramientas y más videocámaras. También destacó los programas para generar más recursos y puestos de trabajo y así paliar una de las dificultades económicas que tiene el país a causa de la inflación.

Durante una lectura pausada de su discurso, el Intendente afirmó que se busca llegar a la ciudad del cien por ciento en cloacas, pavimento, agua potable y gas. Por otra parte, destacó las gestiones y tareas para encontrar más soluciones habitacionales para familias rafaelinas y la creación del barrio número 42 de Rafaela.

La sesión comenzó a las 9:00 con Germán Bottero en la presidencia dando la bienvenida al intendente Castellano y a diversas autoridades, como el ministro de Producción de la Provincia, Daniel Costamagna, el senador provincial, Alcides Calvo, el integrante de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala 2, de Rafaela, Pablo Lorenzetti, y los presidentes de Sociedad Rural, Norma Bessone, y del Centro Comercial e Industrial, Mauricio Rizzotto.

Además, concurrieron los integrantes del gabinete municipal, entre ellos Marcelo Lombardo, jefe del mismo. Llamativamente no había representación de la CGT Rafaela, más allá de que Lombardo es uno de los miembros de la central obrera. Ni estaba Darío Cocco, titular del SEOM, que en las últimas dos semanas levantó su protagonismo al dar visibilidad a la problemática de las condiciones laborales del personal municipal y el destrato del Departamento Ejecutivo, lo que afectó la relación si bien ahora están coordinando un plan de urgencia para dar respuesta a los reclamos.

"Nuestro gobierno forma parte de una generación que se propuso transformar la ciudad en la expresión máxima de sus posibilidades", sostuvo un entusiasta Castellano, con el respaldo de haber ganado las últimas tres elecciones a intendente con cierta comodidad. "En estos años planificamos e hicimos realidad un noroeste productivo, innovador, industrial. Un Estado presente acompañando al sector empresarial en sus avances, proporcionando la infraestructura necesaria para ello. Un norte integrado a la vida de la ciudad, con servicios, con pavimento, centros de salud, escuelas, iluminación. Un Este que se consolida definitivamente como acceso metropolitano, jerarquizando la unión con localidades de la región. Un sur diseñado como área educativa y para la recreación, para la formación y el ocio. Un área central que recupera su génesis histórica pero que hoy acompaña el crecimiento y expansión de Rafaela, los nuevos modos de vida; que promueve e impulsa el comercio, la integración urbana y metropolitana, con diseño, logística y decisión", describió desde una perspectiva general.

Castellano consideró que "desde hace ya tiempo, Rafaela viene transitando un camino de profundas transformaciones, transformaciones en su fisonomía, transformaciones sociales y culturales". "Hemos concretado obras y programas de gran impacto, como la pacificación de Av. Luis Fanti, Av. Santa Fe y Av. Italia, la semaforización de importantes avenidas, el cambio de mano en la circulación de calles y arterias altamente transitadas, llevaremos adelante la construcción de 2 nuevas rotondas en el ingreso oeste, multiplicaremos controles viales, obras que han colaborado y colaborarán en el ordenamiento y la transitabilidad segura, disminuyendo considerablemente la accidentología en la vía pública", sostuvo.

Asimismo, el intendente adelantó que "este año trabajaremos en la ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado y en continuar abonando el cambio de paradigma que promueve el equilibrio en la movilidad, disminuyendo el uso de vehículos a combustión y el incremento en el uso de la bicicleta y el transporte público".

El titular del Ejecutivo destacó que "hace apenas un par de meses inauguramos los canteros del centro, el corazón histórico de la ciudad, patrimonio de rafaelinos y rafaelinas". "Pero esta obra forma parte de un proyecto mucho más grande y ambicioso: la remodelación de toda el área central que va desde la plaza hasta el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, pasando por toda la iluminación de Av. Mitre y la remodelación del Parque Islas Malvinas, el entubado de calle Tucumán, el readoquinado de esta calle y de calle Constitución y la intervención de Seguridad Vial en Av. Santa Fe. Este año continuaremos con el proyecto, avanzaremos con el cambio y arreglo de veredas de dicho sector, cuyo proyecto de ordenanza estaremos elevando en las próximas semanas, con el compromiso de los frentistas y comerciantes", explicó sin dar demasiadas precisiones sobre plazos. "Llegará también el momento de dar inicio a la reconstrucción de los Ex Almacenes Ripamonti y la Plaza 25 de Mayo", agregó sobre obras ya anunciadas pero que parecen estar siempre en carpeta, sin avanzar de ese casillero.

Castellano remarcó la inauguración del Centro Recreativo Metropolitano La Estación como parte del proyecto Rafaela Ciudad de Eventos que "disfrutamos cada fin de semana, en la cual toda actividad se convierte en una fiesta, cada barrio, cada plaza, combinando deporte, música, teatro, arte".

Tras las críticas de la oposición en el Concejo porque en el Presupuesto 2023 se contempla la pavimentación de solo diez cuadras, el Intendente señaló que en los próximos días enviará al cuerpo legislativo un proyecto de ordenanza para autorizar un nuevo plan de pavimento que, una vez finalizado "nos dejará una Rafaela con el 83% de calles pavimentadas".

Tras admitir que "nuestro país hoy atraviesa serias dificultades económicas, entre las cuales, una de las más preocupantes tiene que ver con los efectos de una inflación que no logra controlarse, la consecuente desvalorización de los salarios y los ingresos y la dificultad para la previsibilidad", puso en valor que "la obra pública genera empleo, movimiento económico y ayuda a cuidar a nuestra ciudad". "Esto implica trabajar en construir más viviendas, en la urbanización de nuevos sectores, en la construcción de nuevos caminos, nuevas escuelas, jardines infantiles, e inyectando de esta manera, en la economía local, recursos, para que podamos contribuir a la dinamización económica de la ciudad", precisó.

Castellano expresó que su gestión llevará "la obra de cloacas a 4 barrios del sector sur" lo cual ya está en marcha y dijo esperar que "el Gobierno Nacional avance en la construcción del 4to módulo de la Planta Depuradora, obra que ha sido adjudicada, que nos permitirá habilitar la cobertura del servicio cloacal a 36.000 vecinos y vecinas".

"Será también el año de la culminación de la variante Rafaela, y en el que jerarquizaremos el ingreso oeste a la ciudad, el ingreso por la Ruta Provincial 70", afirmó. Y sin mayores precisiones, manifestó que "desde el municipio estamos trabajando para llegar a más de 1000 soluciones habitacionales al finalizar este período anual" y anticipó que el envío de una ordenanza para crear el barrio 42 en el sector norte de la ciudad.

"Respecto a la producción y el empleo, venimos transitando los años con la inversión más grande en la historia del área industrial. Se han colocado nuevas cámaras de seguridad, se pavimentó todo el sector, hubo recambio de luminaria por luces LED y se concluyó la obra de gas natural para el PAER, así como también las obras de ciclovías y ciclocarriles que brindan seguridad a más de tres mil trabajadores que a diario se trasladan hacia el sector. Son obras que impactan directamente en la mejora de la competitividad de más de 120 empresas", subrayó.

Además, mencionó el convenio con la Provincia para mejorar 15 kilómetros de caminos rurales y la próxima inauguración del Centro Logístico Internacional con un depósito fiscal y playa de contenedores.

Castellano anunció el envío del proyecto de ordenanza "para el desarrollo del Sector Oeste Productivo, con la que podremos dar respuesta al déficit de terrenos y generar las condiciones necesarias para potenciar la producción industrial, agroindustrial y de servicios", un tema del que se viene hablando hace más de cinco años. "Sumaremos, en una primera etapa, 170 ha que permitirán a nuestras empresas, y a cada empresa que así lo desee, instalarse en Rafaela, que se consolida como el mejor lugar del país para invertir", añadió con autoestima alta.

Durante la lectura no hubo aplausos ni expresión alguna en el recinto. El Intendente valorizó la continuidad de las políticas de capacitación de jóvenes para cubrir demandas del sector productivo y la construcción de una escuela multinivel en barrio Mora para 800 niños, niñas y adolescentes. Y planteó el tema de las escuelas pendientes desde su anuncio en 2018 para los sectores sur y oeste.

Habló del Parque Regional de Rafaela, el Ecoparque, que se construiría en un predio de 66 hectáreas al oeste siempre y cuando la Agencia Francesa de Desarrollo aporte para su financiamiento.

El tema que más preocupa a los rafaelinos quedó para el final. "La Seguridad se ha convertido en la última década, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Es un fenómeno que afecta a la mayoría de las ciudades grandes y medianas de nuestro país", reconoció. "Seguiremos coordinando con los otros niveles estatales y con el Poder Judicial porque nos hacemos cargo y carne de los problemas que afectan a nuestros barrios, a nuestra gente", indicó. "Las críticas son bienvenidas, los aportes y las ideas, siempre en el marco de una construcción colectiva de soluciones responsables y posibles", dijo. Y prometió que "la Guardia Urbana de la Municipalidad de Rafaela seguirá contando con todo nuestro respaldo, como la fuerza preventiva de la ciudad que trabaja cotidianamente gracias al diálogo y la confianza de nuestros vecinos".