Tras el paro docente, hoy comienzan las clases en el territorio santafesino

Luego del primer paro del año de 48 horas por parte de los gremios docentes que terminó ayer, este viernes finalmente comenzará el ciclo lectivo 2023 en la provincia de Santa Fe, tanto en los establecimientos educativos públicos como privados, más allá de que el miércoles algunas escuelas de la ciudad y el territorio ya habían comenzado las clases de manera formal. Los hechos indican que esta situación se viene repitiendo durante los últimos 12 años, ya que el último antecedente de éxito remite al año 2011. En tanto, el 100% de las escuelas públicas santafesinas se adhirió a esta primera medida de fuerza del presente año, mientras que en los establecimientos privados la adhesión fue del 90%.

No obstante, tanto el gremio que nuclea a los docentes públicos (AMSAFE) como el de los maestros particulares (SADOP) participaron el miércoles, en gran número, de una concentración para exigir una nueva oferta salarial. Bajo la consigna "Las clases comienzan en la calle", los trabajadores de la educación realizaron una ruidosa manifestación frente al Ministerio de Educación de la ciudad de Santa Fe.

El ofrecimiento inicial contemplaba un aumento del 33,5% a pagar en tres tramos desde marzo a julio, con dos revisiones en mayo y julio próximos, pero la propuesta no fue aceptada por una amplia mayoría de docentes. "El Ejecutivo provincial tiene recursos para mejorar la oferta", dijo Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE.

En tanto, las representaciones gremiales confirmaron que, de no haber una nueva propuesta salarial, habrá otra doble medida de fuerza para los días 7 y 8 de marzo (martes y miércoles), con distintas acciones de reclamo y participación en todas las actividades del 8M (día de la Mujer). En respuesta, el gobierno de Santa Fe pidió a los gremios docentes discutir "con los chicos en la escuela" y anunció que no liquidará el aumento de sueldos propuestos en la discusión paritaria mientras haya paros.



"NO CORTAMOS EL DIÁLOGO"

Otro de los que habló sobre el paro docente de 48 horas que concluyó este jueves fue el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach. No obstante, el funcionario rafaelino, en diálogo con la prensa, dejó abierta la posibilidad de mejoras en la oferta salarial y admitió que "la idea es que no se produzca la segunda semana de paro". "El resto de las provincias que han iniciado las clases tienen salarios menores que los que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe", sostuvo Corach. Además, indicó que "la estrategia es seguir dialogando", aunque advirtió a los gremios que la discusión debe ser "con los chicos adentro del aula". Consultado sobre si se está trabajando en nueva propuesta para el sector docente, señaló: "Nos sentaremos y seguiremos discutiendo. Me parece que no hay otra alternativa. La discusión se tiene que dar pero, como lo dijo el Ministro (Pusineri, de Trabajo) y el Gobernador (Omar Perotti), tiene que ser con los chicos adentro del aula". Reiteró que "el diálogo siempre estuvo abierto" de parte del gobierno y criticó la decisión de los gremios docentes. "No es que nosotros cerramos y clausuramos una etapa de diálogo. Tanto la Ministra de Educación (Adriana Cantero) como el Ministro de Trabajo (Pusineri) vienen trabajando arduamente para poder conseguir esto. Pero que la primera medida haya sido poner 4 días de paro, la verdad que es por lo menos poco razonable", remarcó. Por último, señaló los pasos a seguir en el marco de las negociaciones con los trabajadores de la educación provincial. "El diálogo no se corta. La idea es que no se produzca la segunda semana de paro. El gobernador dice que podría haber una mejora, yo insisto con la discusión y el diálogo".